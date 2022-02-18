Как жил король, который решил, что он стеклянный

Харизматичный и справедливый монарх Карл VI прошел путь от всеобщего любимца к человеку, которого опасались даже самые близкие. Что стало тому причиной? Расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из сериала "Чудотворцы: Темные времена" Кадр из сериала "Чудотворцы: Темные времена"

Первый серьезный приступ настиг Карла VI в двадцать четыре года. Сначала молодой монарх сильно заболел. Несколько дней его лихорадило. У больного выпали волосы и ногти. Придворные врачи лечили Карла от малярии, но на самом деле, это мог быть и тиф, и энцефалит. При дворе решили, что дни короля сочтены. Однако он смог поправиться и даже предпринял скорый поход. Но перед этим с ним случился эпизод неконтролируемой агрессии: Карл разнес в щепки всю мебель в своих покоях и покоях своей супруги. Она в страхе покинула дворец. Но приступ быстро закончился, вскоре о нем вовсе забыли.

Видео дня

По другой версии, Карл отправился в поход после покушения на него и его друга-советника Оливера де Клиссона. Разъяренный монарх собрал войско, чтобы догнать преступника, который укрылся в Бретани. В походе Карл вел себя странно: его лихорадило, порой он говорил бессвязную чепуху. Армия продвигалась медленно, и король все больше злился. Когда паж случайно уронил копье так, что оно громко звякнуло о доспехи, Карл впал в бешенство. Он вытащил меч и атаковал своих же товарищей, убил пятерых рыцарей, прежде чем его сбили с лошади и связали.

Король из стекла

Через год после инцидента в походе Карлу VI пришлось пережить еще одно травмирующее событие. Во дворце был праздник. В качестве развлечения предполагалось шуточное представление с переодетыми аристократами, изображавшими дикарей. Их костюмы, сшитые из льняной ткани, были пропитаны смолой. Оказалось достаточно всего нескольких искр от факела, чтобы людей охватило пламя. Карл был в их числе. Его спасла 15-летняя герцогиня Жанна Беррийская. Она сбила мечущегося в панике родственника с ног и накрыла своими юбками. Без доступа кислорода огонь погас. Король отделался пустяковыми ожогами, четверо его друзей погибли. Происшествие, вошедшее в историю как “Бал объятых пламенем” нанесло психике Карла серьезную травму.

Полгода спустя странные приступы вернулись. Карл проявлял агрессию, перестал узнавать супругу. В такие моменты его запирали в резиденции, а окна, двери и балконы укрепляли решетками. Король нападал на слуг, крича, что он не потомок династии Валуа, а простой мясник Жорж. При дворе решили, что в монарха вселилась нечистая сила. В течение двух лет с помощью магических заклинаний и настойки от колдунов из короля изгоняли бесов. Но эффекта не было, а магов казнили.

Однажды Карлу показалось, что он целиком сделан из стекла и может разбиться как от падения, так и от малейшего прикосновения. Тогда король стал заворачиваться в одеяла и сутками сидеть неподвижно, чтобы сохранить свое хрупкое тело в безопасности. К себе прикасаться он не позволял. Обезумевший Карл требовал вставить в его одежду железные прутья – король верил, что это помогает защититься.

По причине собственной хрупкости Карл VI наотрез отказался мыться, бриться и менять белье. В результате его кожа покрылась язвами, а на теле завелись вши. Придворные врачи решили напугать Карла, как ребенка, чтобы заставить привести себя в порядок и дать вылечить раны. Во дворец под строжайшим секретом привели людей, переодели их так, чтобы они были похожи на дьявольских слуг. Они ворвались в покои Карла и стали угрожать ему гееной огненной, если он не перестанет вести такой образ жизни. Изумленный король согласился, чтобы его помыли и переодели.

Всего Карл Безумный страдал от своего недуга в течение почти трех десятков лет. За этот период, по разным сведениям, у него было от 44 до 52 эпизодов помешательства. К концу жизни монарх несколько раз болел малярией. А 21 октября 1422 года он скончался.

Что же все-таки послужило причиной помешательства короля, на которого возлагалось столько надежд, неизвестно. По одной из версий, он пал жертвой наследственности. Известно, что его мать, Жанна де Бурбон, помешалась после седьмых по счету родов. Ее же брат, герцог Луи де Бурбон, страдал депрессией и демонстрировал припадки возбуждения и ярости, тогда он неистово рубил мебель.

Есть и другое мнение: Карла Безумного, который некоторым наследникам французской королевской семьи был поперек горла, много лет травил кто-то из приближенных. Симптомы похожи на отравление алкалоидами спорыньи – гриба-паразита.