Любовница двух принцев, которая могла стать матерью Елизаветы II

Эта красотка дважды оказывалась в шаге от корон королевы и герцогини. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Танцы на грани» Кадр из сериала «Танцы на грани»

Хелен Азалия Бэринг была ровесницей двадцатого века — она родилась 8 ноября 1901 года. Ее отцом был баронет Годфри Бэринг, а матерью — богатая американская наследница Ева Гермиона Макинтош. Это был типичный брак в то время: родовитые, но не слишком обеспеченные британские аристократы женились на американках с огромным капиталом. Тем более, что мисс Макинтош числила в предках сенатора Уильяма Бингема, самого богатого человека Соединенных Штатов. Однако позже именно такое смешанное происхождение не позволило красавице стать сначала герцогиней Йоркской, а потом и герцогиней Кентской.

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Юная Хелен была олицетворением модной красотки эпохи джаза, времени бесконечных вечеринок. Длинноногая чувственная брюнетка умела наслаждаться жизнью и веселиться ночи напролет. Она стала одной из самых популярных девушек Лондона и получила прозвище Поппи, под которым и вошла в историю. Ее называли самой веселой девчонкой Британии.

Поппи принадлежала к компании, которую светские хроникеры называли Яркими Молодыми Людьми (Bright Young People). Молодые аристократы устраивали маскарадные вечеринки, гонки по ночному Лондону или квесты по городу в поисках сокровищ. Это была самая модная столичная тусовка.

Легкомысленная и обаятельная Поппи произвела ошеломляющее впечатление на стеснительного Альберта, герцога Йоркского, который в будущем станет королем Георгом VI и отцом Елизаветы II. Робкий Берти смотрел на задорную Поппи как на чудо и немедленно сделал ей предложение руки и сердца. Девушка привыкла к обожанию поклонников, но все-таки согласилась — она относилась к жизни легко и ничего не боялась.

Однако мать Альберта королева Мария Текская решительно отвергла саму возможность такого брака. Поппи казалась ей беспечной прожигательницей жизни, слишком несерьезной для того, чтобы стать принцессой и женой «запасного» наследника престола. К тому же у нее было сомнительное для высшей аристократии происхождение. Отец был всего лишь баронетом — это был низший титул в иерархии, а мать вообще американской выскочкой. Сын не решился спорить с матерью. В 1923 году он женился на скромной леди Элизабет Боуз-Лайон, дочери лорда Глэмиса.

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Впрочем, мисс Бэринг не расстроилась, она продолжила флиртовать, танцевать и пить шампанское. Шесть лет спустя у нее завязался роман с братом ее неудачливого кавалера — принцем Джорджем, герцогом Кентским. Он считался золотым мальчиком в королевской семье, даром, что родители не обращали на него особого внимания. Зато он очень старался заслужить их одобрение и внимание. А когда понял, что все равно останется всего лишь незаметным четвертым сыном, то пустился во все тяжкие.

Ходили слухи, что у него были романы не только с женщинами, но и с мужчинами (например, с писателем Сесилом Робертсом), и о том, что он увлекается наркотиками. Разумеется, однажды он познакомился и с Поппи. Сначала оба не слишком серьезно относились к своей связи и просто весело проводили время, не ограничивая друг друга в желаниях. Постепенно Джордж понял, что ему не нужен никто, кроме Поппи. Рядом с ней его постоянная меланхолия исчезала без следа. Он прекратил свои похождения и предложил возлюбленной пожениться. Принц знал, что трон ему не достанется и считал, что с родителями не будет никаких проблем. Тем более, что на этот раз королева Мария не возражала. Однако неожиданно против выступил сам король.

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Услышав просьбу сына, Георг V посоветовал ему не мелочиться и сразу жениться на дочери рабочего, раз уж он ни во что не ставит свою семью. Принц был уничтожен, но еще пытался бороться. Несколько лет продолжались мучительные отношения Джорджа и Поппи. Принц так и не решился пойти против воли родителей, а девушка не сразу смогла справиться со своими чувствами и терпела оскорбительные сплетни. Наконец она прервала тягостную связь. Принц вернулся к кутежам, его репутация со временем стала просто скандальной.

В 1927 году мисс Хелен Бэринг открыла магазин модной одежды и вскоре сделала его самым популярным в столице. А 17 декабря 1928 года самая веселая девушка Британии вышла замуж за игрока в крикет Уильяма Пирса Терсби, которого в кругу друзей звали Питер. Сына священника совершенно не смутило бурное прошлое красавицы. Принц Джордж тяжело переживал свадьбу бывшей возлюбленной. И хотя он тоже женился в 1934 году на принцессе Марине Греческой и Датской, в его личной жизни мало что изменилось.