Как сложилась судьба маленькой любимицы Гитлера

Невинность всегда привлекала диктаторов, а вожди любили на фотографиях позировать с детьми. У Адольфа Гитлера тоже был такой ребенок. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Alexander Historical Auctions Alexander Historical Auctions

Маленькая Бернардин Ниенау родилась 20 апреля 1926 года в Дортмунде. Впоследствии именно дата рождения сыграет в ее судьбе особую роль. Ее отец Бернхард умер незадолго до появления дочери на свет. Мать Каролина Хельвиг была медсестрой. Вместе с дочерью она переехала в Мюнхен и купила дом на Лаймерштрассе. Вместе с ними жила и бабушка Ида Войт, урожденная Моргенштерн, преподававшая основы католической религии. В семье девочку ласково звали Берниль.

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Весной 1933 года Берниль Ниенау вместе с матерью приветствовала Гитлера в день его рождения среди других посетителей его резиденции Бергхоф в долине Оберзальцберг. Женщина намеренно протолкнула дочь в первые ряды. Гитлер заметил улыбчивую белокурую девочку и захотел лично с ней познакомиться. Непосредственная Берниль рассказала, что у нее тоже день рождения, и Гитлер немедленно пригласил ее на чаепитие. Так завязалась дружба фюрера и маленькой немки, о которой с умилением писали все газеты Германии. Их совместные фотографии регулярно появлялись в прессе. Берниль Ниенау прозвали «ребенком фюрера». Хотя ходили робкие слухи, что симпатия вождя и впрямь может объясняться его тайным отцовством, они остались безосновательными.

В Федеральном архиве Берлина сохранилось 17 писем девочки к Гитлеру и его адъютанту Вильгельму Брюкнеру, которые она, вероятно, писала под руководством матери. Обычно тексты были довольно бесхитростные:

«Я снова вяжу носки дяде Гитлеру — я спросила, подошли ли ему те, что я дарила в прошлом году, и он сказал «да»! В этом году они из тонкой шерсти, только в таких моей маме действительно очень тепло, а раз он так много ездит, нельзя, чтобы у него мерзли ноги».

Впрочем, дружба с Берниль Ниенау нравилась далеко не всем, потому что тогда же фюрер получил донос. В нем неизвестный доброжелатель сообщал, что бабушка девочки Ида Войт-Моргенштерн на самом деле еврейка. Но Гитлер его проигнорировал. Однако в 1938 году о происхождении Берниль узнал Мартин Борман, который тут же запретил Каролине Хельвиг и ее дочери появляться в резиденции фюрера и продолжать переписку. Борман запретил и публиковать фотографии с девочкой.

Личный фотограф Гитлера Генрих Гофман даже пожаловался фюреру на самоуправство Бормана. Тот ответил, что на свете есть люди, которые умеют испортить ему любую радость. Дружба при этом действительно прекратилась, но бабушка бывшей любимицы Гитлера не пострадала, несмотря на свои корни.

Каролина Хельвиг пыталась воспользоваться симпатией Гитлера, чтобы добиться повышенной пенсии. Кроме того, позже она говорила, что познакомила дочь с диктатором специально, чтобы обезопасить свою семью и мать.