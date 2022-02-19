Чем прославились молдавские «бандеровцы»

В отличие от послевоенной подпольной антисоветской борьбы на Западной Украине и в Прибалтике, аналогичное явление в Молдавии было практически не замечено широким кругом исследователей. Несмотря на то, что антисоветское движение в Бессарабии не было масштабным, оно доставило немало головной боли местным органам власти. Борьбу с СССР вела организация «Черная армия».

Фото: Русская семерка Русская семерка

Причины появления

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После Октябрьской революции в России на территории Бессарабии возникла Молдавская демократическая республика, которая сразу же попала под сильное влияние Румынии. Вскоре новоиспеченное государство и вовсе вошло в состав соседней страны.

В июне 1940 года Москва потребовала у Бухареста прекратить оккупацию Бессарабии и передать ее СССР. За год до этого между Москвой и Берлином был заключен Пакт Молотова-Риббентропа, где обе страны признавали «заинтересованность» СССР в возвращении Молдавии. Румыния, не найдя поддержки у Германии, была вынуждена подчиниться требованиям Москвы, и в августе 1940 года в составе СССР появилась новая союзная республика – Молдавская.

Но интенсивная коллективизация, обрыв связей с Румынией и преследование несогласных вызвали определенное брожение среди молдаван, в особенности крестьянства. Обстановку усугубил послевоенный голод, от которого в 1945-46 годах погибло около 15 тысяч человек.

Антисоветское подполье

В эти годы в Молдавии появилось около 30 антисоветских организаций. Всего правоохранители и спецслужбы насчитывали более двух тысяч «антисоветских элементов». Среди них зажиточные крестьяне, сторонники Румынии и шпионы иностранных разведок. Непростой была и криминогенная ситуация: в республике насчитывалось 20 бандитских шаек, немало было и уголовников-одиночек.

Некоторые из этих элементов позже влились в «Черную армию». Организация возникла в 1949 году и состояла в основном из крестьян-антикоммунистов. Группировка действовала в западных районах Молдавии, примыкающих к границе с Румынией.

Начало

Катализатором к «восстанию» послужила проведенная в июле 1949 года операция «Юг» по депортации «неблагонадежных» молдавских семей. Неизвестные провокаторы активно распространяли слухи о продолжении акции.

Первоначально организацию возглавил крестьянин Гаврил Андрианович, имевший авторитет крепкого хозяйственника. Однако вскоре он погиб в перестрелке с милицией. Новым вожаком стал Гаврил Бодиу, находившийся в розыске за убийство налогового агента.

В своих агитационных выступлениях перед крестьянами он нахваливал румынские порядки, предсказывал СССР поражение в скорой войне с США. С советами Бодиу боролся не только агитацией. «Черная армия» обстреливала хлебозаготовительные пункты, расправлялась с преподавателями научного атеизма. Бодиу лично убил начальника сельской милиции и нескольких колхозных активистов. В октябре 1949 году террорист погиб в перестрелке с правоохранителями.

Расцвет группировки

После этого «Черную армию» возглавили крестьянин Теодор Кошкодан и его сестра Мария Буруянэ. Самые дерзкие атаки группировка совершила весной 1950 года. Так, «черноармейцы» сорвали празднование Первомая в селе Куртоая, спустя пару недель они совершили налет на партийных активистов в селе Волчинец.

Спустя два дня бандиты напали на милицейский пункт в селе Корнова и захватили арсенал. Преступники разгулялись: они грабили магазины, отделения банков, пункты кооперативной торговли. Летом 1950 года численность «армии» выросла до 100 человек.

Конец бандитской вольницы

Уничтожить распоясавшихся преступников распорядились на самом верху. Министерство госбезопасности начало активное преследование террористов по селам, многие из преступников погибли в вооруженных столкновениях. Были проведены операции по захвату вожаков «армейских» ячеек. Одним из способов борьбы с террористами была гарантия амнистии и денежное вознаграждение.

Были схвачены Теодор Кошкодан и Мария Буруэне. Первый получил высшую меру наказания, вторая отправилась в лагеря. 25-летние сроки получили более 40 участников банды.