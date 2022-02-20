Зачем раньше собирали женские слезы в пузырек

С античных времен и до конца XIX века довольно часто можно было увидеть небольшие сосуды, они же лакриматории, для сбора женских слез. "Рамблер" расскажет, зачем и кому были нужны слезы женщин.

В античное время люди искренне верили, что, отправляясь на тот свет, человеку нужно взять с собой все только самое необходимое. Одни брали с собой деньги и драгоценности, а другие продукты и даже любимую лошадь. Кроме этому, покойному важно было знать, что при жизни его любили и ценили. Для этого на похоронах раздавали лакриматории, и женщины, а иногда и профессиональные плакальщицы, собирали в них свои слезы. Затем пузырек клали в могилу. Считалось, чем больше слез удавалось собрать, тем сильнее была любовь к ушедшему.

Кроме этого, иногда вдовы носили с собой лакриматорий, чтобы в моменты печали собирать в него свои слезы, а на годовщину смерти выливали их на могилу усопшего супруга. Полный пузырек означал, что женщина чтит память своего мужа.