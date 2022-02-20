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1 час назад

Что иностранцы называют русским

Мира Маркина

Некоторые вещи в мире получили приписку "русские", но не всегда это имеет прямое отношение к России. Подробнее - в материале "Рамблера".

Что иностранцы называют русским
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Русские горки

Это, наверное, самое популярное выражение, связанное с Россией, за границей. То, что мы называем американскими горками, во всем мире называют русскими. Связано это с традиционной зимней забавой - скатываться на санках с горки. Еще в 17 веке в нашей стране строили специальные сооружения, которые поливали водой, чтобы потом с них скатываться. Ледяные горки впечатлили иностранцев, отсюда название аттракциона, имитирующего такую забаву.

"Черный русский" и "Белый русский"

Это названия коктейлей, которые известны во всем мире. Причем здесь русские? Коктейль "Черный русский" был придуман бельгийским барменом в середине 20 века. Черный он потому, что в нем содержится кофейный ликер. В "Белый русский" добавляют сливки, поэтому он "белый". В основе обоих - водка, а так как этот алкогольный напиток во всем мире считается русским, то и коктейли получили соответствующее название.

Русский красный

Здесь речь о насыщенном оттенке красной помады - Russian red. Такой во время своих выступлений предпочитала наносить на губы Мадонна. Прямого отношения к русским нет, никто его не изобрел, но Россия у многих ассоциируется с красным цветом из-за Красной площади и флага СССР.

"Русские шапки"

Так за границей называют популярное пирожное. Это бисквит, покрытый шоколадной глазурью и кокосовой стружкой, который внешне похож на ушанку. Десерт продают в Хорватии, Болгарии, Сербии и Боснии.

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