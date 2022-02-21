«Пусть земля будет пухом»: почему это не говорят православные

«Пусть земля тебе будет пухом» - эту фразу часто говорят, обращаясь к усопшему. Однако люди порой даже не задумываются, что означают эти слова и как они появились в нашей речи.

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Предложение «Пусть земля тебе будет пухом» имеет довольно древние корни, уходящие еще в те времена, когда на земле главенствовало язычество. По мнению большинства историков, оно пришло к нам из Древнего Рима, где эти слова звучали на латыни как Sit tibi terra levis. Пожелание «земли из пуха» использовали в своих произведениях некоторые римские поэты и философы. Так, в стихах некоего Марка Валерия Марциала есть такие строки: «Sit tibi terra levis, molliquetegaris harena, Ne tua non possint eruere ossa canes», иначе говоря «Пусть земля тебе будет пухом и мягко покрывает тебя песок, так, чтобы собаки смогли вырыть твои кости». Что же означала эта фраза для римлян: пожелание добра или, напротив, она служила проклятием?

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Несомненно, с точки зрения современного человека, продолжение расхожего латинского выражения Sit tibi terra levis у Марциала звучит, как пожелание зла и мучений даже после смерти. Тем не менее не стоит забывать, что речь идет все-таки о языческом периоде, следовательно трактовать слова поэта в ключе сегодняшней культуры, цивилизации или религии не стоит.

Аббревиатуру пожелания Sit tibi terra levis - S.T.T.L. - археологи обнаруживают на многих могильных камнях тех времен. Существовали, кстати, различные трактовки этой фразы: T.L.S. - Terra levis sit (Да будет земля пухом), или S.E.T.L. - Sit ei terra levis (Пусть сему земля будет пухом). Дело в том, что зачастую язычники верили в то, что душа после кончины человека никуда из тела не исчезает, а потому при желании покойник может повернуться, сесть, встать или даже уйти куда-либо. Вот именно для того, чтобы усопшему было удобно лежать в могиле или в случае чего выбраться из нее наружу, ему и желали «земли пухом».