Космическая зарплата: сколько денег зарабатывают космонавты

Быть космонавтом — значит, получить вероятный шанс прогуляться по космосу, управлять роботизированными манипуляторами и принять участие в некоторых научных событиях. Тем не менее, помимо утраты чувства равновесия, неизбежной атрофии мышц и истощения костей, космонавтам также нужно за что-то жить на Земле. Сколько же платят человеку, проводящему испытания в космическом пространстве?

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Американские космонавты

Согласно информации, опубликованной в социальном сервисе обмена знаниями Quora, расчет жалованья астронавта NASA производится в соответствии с общепринятой шкалой оплаты General Schedule. На официальном сайте американского правительства OPM эти данные публикуются в открытой форме. Таким образом, на сайте упоминаются суммы от $220 742 до $290 715 (не стоит забывать, что в США привычнее говорить о годовых заработных платах). А вот доплачивают американцам за выход в космос символическую надбавку. За шесть месяцев могут начислить порядка пары сотен долларов.

Российские космонавты

Цифры получить оказалось чуть более сложнее. Доступны немногочисленные сводки из информационных агентств и интервью бывших сотрудников Роскосмоса. Данные от 2012 года дают цифры месячного оклада 64 тыс. рублей для космонавтов и около 90 тыс. рублей для инструкторов (космонавтов с опытом космических полетов). Стоит отметить, что на то время доллар стоил порядка 30 рублей. Но это лишь базовые выплаты, к которым полагаются приличные премии и надбавки. Отечественным космонавтам доплачивают за выход в космос ощутимые выплаты — к примеру, за 6 месяцев работы на орбите они могут заработать около $130—150 тыс.

Сколько человек находится сейчас в космосе