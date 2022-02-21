Что такое цугундер и кому он грозит на самом деле

"Ты меня до цугундера доведешь!" — чаще всего эту фразу слышали хулиганистые дети из уст измученных родителей, которые от отчаяния готовы пойти на крайние меры в попытке обуздать расшалившихся отпрысков. Но далеко не все люди, употребляющие такое выражение, точно знают, что оно означает на самом деле. "Рамблер" решил докопаться до истины и все выяснить.

Вообще выражение "на цугундер" часто можно встретить в произведениях русских классиков, кто любит Достоевского, Островского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, наверняка не раз встречал это загадочное слово.

По одной из версий, выражение происходит от немецкого zu Hundertum, что в буквальном переводе означает "к сотне", а практически использовалось для обозначения телесных наказаний. К сотне ударов приговаривали солдат царской армии за различные нарушения и проступки. Выражение связывают с теми временами, когда в русской армии применялась прусская муштровка, отсюда и термины на немецкий язык.

По другой версии, слово цугундер происходит от немецких zug — упряжка, тяга, волочение и under — под, что можно перевести как "на привязи", "под присмотром", "в кандалах".