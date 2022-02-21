Откуда взялось слово «бедлам»

Эмоциональное слово с трагической судьбой — «Рамблер» рассказывает происхождение «бедлама».

Фото: Кадр из фильма «Отряд самоубийц» Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Что такое бедлам

Согласно «Викисловарю», бедлам — это:

место, где отсутствует тишина, порядок, бардак;

разговорное: крайний беспорядок, неразбериха, хаос, шум, бардак;

устаревшее: психиатрическая больница, сумасшедший дом.

Откуда пришло слово

Термин «бедлам» происходит от названия лондонской больницы Святой Марии Вифлеемской, официальное название которой — Бетлемская королевская больница (Bethlem Royal Hospital). В разговорной речи имя учреждения сокращали до просто Bethlehem, а затем до Bedlam — «бедлам».

Здесь лечились многие знаменитые пациенты: художники Ричард Дадд, Луис Уэйн и Лануел Франциз Абботт, а также Ханна Чаплин, мать Чарли Чаплина.

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Бетлемская королевская больница — одна из старейших в Британии: психические заболевания в ней лечат с 1337 года. Сегодня учреждение славится опытом, профессиональными докторами и гуманным отношением к пациентам, однако так было не всегда.

Долгое время (по сути, большинство своей истории) «Бедлам» применял жестокие методы лечения и пытки. Пациентов били плетьми, привязывали к кроватям и насильно заставляли принимать препараты.

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Подобная практика прекратилась только в начале XIX века. Однако люди помнили шум, хаос и ужас, который творился в стенах «Бедлама». Постепенно название больницы стало нарицательным для описания любого беспорядка или суматохи.

Слово перешло в русский язык примерно в XIX веке и изначально имело значение «психиатрическая больница, сумасшедший дом».

«„Однако здесь что-то похоже на бедлам“, — подумал я про себя, сходя вниз», — Ф. М. Достоевский, «Село Степанчиково и его обитатели», 1859 г.

Как и в английском языке, со временем «бедлам» стал синонимом для слов «бардак», «хаос» и «неразбериха».