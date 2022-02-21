12 проблем, которые угрожают человечеству

Пользователь @invertedparadX задал на форуме Reddit вопрос: «Как вы считаете, что — главная угроза человечеству?». Обсуждение набрало 31 тысячу лайков и 21 тысячу комментариев. «Рамблер» публикует самые залайканные ответы.
Фото: Кадр из фильма «Армагеддон»Кадр из фильма «Армагеддон»
«Отсутствие критического мышления. Развитие социальных сетей и политической сцены делает общество все тупее и тупее»;
«Я насмешливо говорю „само человечество“, открывая этот тред. К черту это место»;
«Устойчивость бактерий к антибиотикам»;
«Человеческая беспечность и стихийные бедствия»;
«Наша собственная глупость и высокомерие»;
«Дефицит питьевой воды»;
«Жадность и эгоизм. Кажется, это провоцирует 99% проблем, которые мы видим в обществе»;
«Невежество, а в последнее время — закрепление невежества как настоящего и идеального состояния бытия. Мы проклинаем свое будущее, когда позволяем низким интеллектам диктовать, какие книги слишком грубы, а какие темы слишком запретны»;
«Слишком много людей, ни одного человека»;
«Культура потребления. Бесполезное потребление разрушает окружающую среду. Нам нужно подходить к этому более взвешенно, исходя из потребностей, а не желаний»;
«Изменение климата. В Антарктиде есть ледник, который называют «ледником судного дня». Он размером с Флориду! Эксперты говорят, что если ледник растает, уровень воды поднимется примерно на 37 см».