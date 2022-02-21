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1 час назад

12 проблем, которые больше всего угрожают человечеству

Мира Маркина

Пользователь @invertedparadX задал на форуме Reddit вопрос: «Как вы считаете, что — главная угроза человечеству?». Обсуждение набрало 31 тысячу лайков и 21 тысячу комментариев. «Рамблер» публикует самые залайканные ответы.

12 проблем, которые угрожают человечеству
Фото: Кадр из фильма «Армагеддон»Кадр из фильма «Армагеддон»
  1. «Отсутствие критического мышления. Развитие социальных сетей и политической сцены делает общество все тупее и тупее»;
  2. «Я насмешливо говорю „само человечество“, открывая этот тред. К черту это место»;
  3. «Устойчивость бактерий к антибиотикам»;
  4. «Человеческая беспечность и стихийные бедствия»;
  5. «Наша собственная глупость и высокомерие»;
  6. «Дефицит питьевой воды»;
  7. «Жадность и эгоизм. Кажется, это провоцирует 99% проблем, которые мы видим в обществе»;
  8. «Челмедведосвин» [персонаж «Южного парка» — прим. ред.];
  9. «Невежество, а в последнее время — закрепление невежества как настоящего и идеального состояния бытия. Мы проклинаем свое будущее, когда позволяем низким интеллектам диктовать, какие книги слишком грубы, а какие темы слишком запретны»;
  10. «Слишком много людей, ни одного человека»;
  11. «Культура потребления. Бесполезное потребление разрушает окружающую среду. Нам нужно подходить к этому более взвешенно, исходя из потребностей, а не желаний»;
  12. «Изменение климата. В Антарктиде есть ледник, который называют «ледником судного дня». Он размером с Флориду! Эксперты говорят, что если ледник растает, уровень воды поднимется примерно на 37 см».
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