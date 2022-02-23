Как выглядит самая старая аквариумная рыба

Знакомьтесь, Мафусаил, австралийская двоякодышащая рыба, – официально самая старая рыба из тех, кто живет в музейном аквариуме.

Фото: California Academy of Sciences California Academy of Sciences

Ее привезли в 1938 году в Сан-Франциско. С тех пор сквозь стекло на Мафусаила смогли взглянуть десятки миллионов людей с самых разных уголков мира.

Как считают специалисты, ей порядка 90 лет, но никто толком не знает, сколько еще она может прожить. Биологи сходятся во мнении, что она может прожить даже больше ста лет.

За здоровьем Мафусаила тщательно следят, у него разнообразное меню: не только моллюски, креветки, но даже фрукты и ягоды. Мафусаил очень любит ежевику и инжир. У этой рыбы нет острых зубов, поэтому кормить его можно прямо с рук. А еще Мафусаил очень любит, когда его гладят.

California Academy of Sciences

Австралийских двоякодышащих рыб считают промежуточным звеном между рыбами и земноводными. Они обитают в пресной воде и считается, что появились как вид более 400 миллионов лет назад. Они поразительно живучи и, вероятно, их секрет в уникальном плавательном пузыре, который не только контролирует плавучесть, но и выполняет функцию примитивного легкого, которое позволяет им дышать воздухом.

Смотрители Мафусаила считают, что это самка, но определить пол точно позволит только рискованный забор крови. Крошечный образец плавника Мафусаила отправят для исследования в Австралию, так ученые смогут узнать не только пол, но и точный возраст.