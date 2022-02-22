«Как вспомню, так вздрогну»: россияне поспорили о советской еде

Фотография, на которой запечатлены советские школьницы за обедом, стала предметом дискуссии в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)». Пользователи поделились воспоминаниями о том, какие трапезы были в пионерских лагерях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Автор поста сообщила, что снимок был сделан в начале 50-х годов, предположительно – в одном из пионерских лагерей. На фотографии девочки едят суп. Подписчики группы стали делиться в комментариях воспоминаниями о советском детстве.

«Это первое блюдо, потом было второе и компот или кисель, да еще и яблочко. И главное, что все качественное», — отметила одна пользовательница Facebook.

Некоторых участников дискуссии объединило воспоминание о том, как много сезонных ягод и фруктов было в столовых – даже в виде супа. Однако не все комментаторы с любовью вспоминают о трапезах в пионерлагерях.

«Фу... Как вспомню, так вздрогну. И на полдник — молоко. Теплое. И отдельно пенки. Пенки! Для любителей».

«У нас была постоянно пшенная каша. Так и не могу ее есть ».