«Как вспомню, так вздрогну»: россияне поспорили о советской еде

Фотография, на которой запечатлены советские школьницы за обедом, стала предметом дискуссии в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)». Пользователи поделились воспоминаниями о том, какие трапезы были в пионерских лагерях.
Автор поста сообщила, что снимок был сделан в начале 50-х годов, предположительно – в одном из пионерских лагерей. На фотографии девочки едят суп. Подписчики группы стали делиться в комментариях воспоминаниями о советском детстве.
«Это первое блюдо, потом было второе и компот или кисель, да еще и яблочко. И главное, что все качественное», — отметила одна пользовательница Facebook.
Некоторых участников дискуссии объединило воспоминание о том, как много сезонных ягод и фруктов было в столовых – даже в виде супа. Однако не все комментаторы с любовью вспоминают о трапезах в пионерлагерях.
«Фу... Как вспомню, так вздрогну. И на полдник — молоко. Теплое. И отдельно пенки. Пенки! Для любителей».
«У нас была постоянно пшенная каша. Так и не могу ее есть ».
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