Как выглядят самые опасные медузы в мире

Медузы могут стать источником больших проблем. Некоторые из них вызывают всего лишь небольшой ожог, который проходит спустя пару дней, а укус других может стоить человеку жизни. О том, каких медуз в море нужно опасаться, — в материале “Рамблера”.

Морская оса

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Эта медуза знаменита тем, что ее щупальца покрыты клетками с самым сильным ядом на планете. Из-за этого ее называют самым опасным обитателем Мирового океана, и, возможно, самым опасным животном во всем мире. Если получить ожог этой медузы, можно отделаться лишь мучительной болью. За три минуты медуза может убить 60 человек.

Представители этого вида являются самыми крупными из кубомедуз. Их купол достигает размеров баскетбольного мяча, а щупальца могут сокращаться и удлиняться от 15 сантиметров до трех метров. Таких щупалец у нее четыре пучка, в каждом из которых есть 15 щупалец. На каждом из них расположены железы с ядом. Сама медуза прозрачная, поэтому представляет опасность для пловцов.

Морская оса обитает в прибрежных водах Северной Австралии. Из-за этого многие люди там плавают не в купальниках, а в гидрокостюмах. Также медузы встречались в тропических районах Тихого океана и в Юго-Восточной Азии.

Ируканджи

GondwanaGirl/wikipedia.org

Группа этих медуз включает в себя 16 видов. Все они были названы в честь австралийского племени. Для того, чтобы понять, как ее укус влияет на человека, ее поймал доктор Джек Барнс. Он поймал медузу и дал ей себя ужалить, вместе с чем записывал эффекты. Делал он это под присмотром врачей. Барнс выяснил, что яд медузы вызывает целую цепочку эффектов: головную боль, мышечную боль, тошноту и рвоту, гипертонию и тахикардию, а в конце появляется отек легких. Подобные симптомы могут длиться около суток. Если человеку вовремя не окажут помощь, укус может завершиться летальным исходом.

Медуза также опасна тем, что ее яд расположен не на клетках всего щупальца. Она выстреливает им с окончания и попадает в конкретную точку. Из-за этого укус медузы не ощущается сразу, а по симптомам его установить практически невозможно.

Купол Ируканджи достигает 30 миллиметров в длину, у нее есть четыре щупальца, длина которых может варьироваться от нескольких миллиметров до метра. Сама медуза почти прозрачная. из-за размеров и отсутствия цвета увидеть ее в воде невозможно.

Физалия (Португальский кораблик)

При соприкосновении с этим видом медуз, человек может получить обширный ожог из-за длинных щупалец, на которых находятся клетки с ядом. На месте ожога появляются большие волдыри, что ускоряет процесс диагностики. Однако после этого у человека увеличиваются лимфоузлы, ему становится трудно дышать. Укус этой медузы может стать причиной летального исхода, если вовремя не обработать рану или не ввести противоядие.

Физалии отличаются от других опасных медуз тем, что их легко увидеть в воде. Они имеют яркий голубой или синий окрас. Также у них есть до четырех щупалец, которые могут достигать в длину 50 метров. Купол Физалии относительно небольшой. Его диаметр составляет до 30 сантиметров.