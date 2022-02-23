Какой кредит взял СССР у Германии перед нападением Гитлера

Данные о внешнем долге СССР долго были засекреченными для советских граждан. И даже сейчас не всё понятно в вопросе о том, сколько денег был должен СССР в разное время, за исключением последних лет своего существования.

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В начале своего правления большевики отказались выплачивать западным странам внешний долг царской России, а также долг, накопившийся при Временном правительстве. Таким образом, история внешней задолженности страны началась с нуля. Приступая в конце 1920-х гг. к проведению индустриализации, Сталин рассчитывал, прежде всего, на внутренние ресурсы страны. Коллективизация была предпринята в основном с целью установить прямой принудительный и неравный обмен продукцией между деревней и городом. Однако бедное крестьянство советских республик, конечно, не могло полностью обеспечить реализацию программы индустриализации. Пришлось большевикам, скрепя сердце, лезть в долговую кабалу к капиталистам.

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К концу 1931 года внешний долг СССР достиг 1,4 млрд тогдашних советских золотых рублей (по другим данным – 2,8 млрд). Главным кредитором СССР выступала Германия (тогда ещё буржуазно-демократическая), впервые предоставившая кредит в 100 млн марок ещё в 1925 году. В 1931 году задолженность Советского Союза Германии выросла до 700 млн марок (1 млрд 130 млн рублей). Деньги давались не только государствами, но и частными организациями, например, банками США (при отсутствии до 1933 года дипотношений между США и СССР). В 1930-1935 гг. СССР выплатил американским корпорациям по их кредитам, без учёта процентов, 350 млн тогдашних долларов.

Для своевременной выплаты долгов СССР выбрасывал на мировой рынок по демпинговым ценам зерно и другое продовольствие (при том, что в стране был голод в 1932-1933 гг.), нефть, цветные металлы, лес, кожи, пушнину и другие сырьевые товары. Распродавался и золотой запас страны. Потом он восполнялся принудительным изъятием ценностей у населения. Тогда же была произведена распродажа значительной части художественных ценностей Эрмитажа и других русских музеев. Выжимая по капле отовсюду, откуда было возможно, Сталин до 1938 года сумел рассчитаться практически со всеми долгами, сделанными до и во время первой пятилетки (1928-1932 гг.).

Но развитие индустриализации и подготовка к новой мировой войне вынуждали продолжать практику внешних заимствований. Как ни странно, но после прихода к власти Гитлера в 1933 году Германия осталась одним из главных кредиторов СССР. В 1935 году велись тайные переговоры о предоставлении Германией заёма в размере 500 млн марок. Из-за утечки информации переговоры были сорваны. Оба государства посчитали, что заключение кредитного соглашения дискредитирует их – ведь официально в тот период СССР и Германия считались идеологическими противниками. Тем не менее в том же 1935 году банки Германии частным образом, под гарантии нацистского правительства, предоставили СССР кредит на сумму 200 млн марок.

Переговоры о заключении торгового и кредитного соглашений между СССР и Германией возобновились в январе 1938 года. С них и началось потепление отношений двух стран, завершившееся 23 августа 1939 года подписанием политического договора. Первой ласточкой в этом деле стало германо-советское торгово-кредитное соглашение от 19 августа того же года, по которому Германия выделила СССР кредит в 200 млн марок для закупки у нее промышленных товаров. По некоторым данным, ещё в 1938 году немецкие банки, как и в 1935 году, предоставили Советскому Союзу заем на такую же сумму. К 1941 году частный кредит 1935 года был погашен Советским Союзом только на 25%. Война, естественно, списала весь оставшийся советский долг Германии.

После Второй мировой войны СССР также сильно нуждался в иностранных займах для восстановления народного хозяйства. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Франклин Рузвельт пообещал Сталину выдать кредиты на общую сумму 10 млрд долларов на экономическое развитие и на закупку продовольствия. Однако после смерти Рузвельта в апреле 1945 года новый президент США Гарри Трумен не спешил исполнять обещание предшественника. 15 октября 1945 года между СССР и США было подписано соглашение о предоставлении Соединёнными Штатами кредита на 244 млн долларов для выплаты части долга по ленд-лизу. Однако в 1947 году США остановили выполнение этого договора.

Главной проблемой СССР была выплата долгов по ленд-лизу. Хотя оплате подлежали не все материалы, поставленные США Советскому Союзу в рамках этой программы, а только не использованные в военных действиях и не могущие быть возвращёнными, сумма долга, по оценке США, составляла 1,3 млрд долларов. СССР считал, что его долг гораздо меньше – 170 млн. Переговоры правительственных делегаций двух стран по этой проблеме при Сталине и Трумене несколько раз прерывались и возобновлялись. В конце концов США согласились снизить сумму долга до 800 млн долларов, но СССР был готов уплатить только 300 млн, и тогда переговоры были прерваны. Лишь в 1972 году, при Брежневе и Никсоне, была достигнута окончательная договорённость, по которой СССР должен был выплатить в рассрочку 722 млн долларов. Последняя транзакция долга по ленд-лизу была проведена Российской Федерацией в 2006 году. С учётом индекса инфляции сумма выплаченного СССР и Россией долга оценивается в 0,4% от реальной стоимости поставок по ленд-лизу.

В 1947 году сталинское руководство всерьёз рассматривало вопрос о получении кредитов в рамках американской программы экономической помощи Европе – по «плану Маршалла». Однако, внимательно изучив ее и узнав об обязательствах по ней, Сталин наложил вето на дальнейшее обсуждение этого вопроса.

В условиях холодной войны СССР получил желанную кредитную помощь у нейтральной страны. В ноябре 1946 года шведский парламент одобрил выдачу Советскому Союзу 1 млрд крон (240 млн долларов) для оплаты советских заказов в Швеции с условием использовать кредит в течение 5 лет и погасить в 15 лет.