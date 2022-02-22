10 вещей, которые мы учили в школе, но они оказались ложью

Пользователь @j0hnj0hn88 задал на форуме Reddit вопрос: «Какие знания, которые вы получили в начальной школе, оказались ложью во взрослой жизни?». Обсуждение набрало 11 тысяч лайков и 6, 8 тысяч комментариев. «Рамблер» публикует самые залайканные ответы.
«Что это, блин, значит? Я всегда подсматриваю в свои записи, когда делаю работу».
«Примерно в 2010 году в моем колледже был преподаватель физики, который разрешал брать шпаргалки с формулами (без чисел), потому что их используют даже профессионалы. Он посчитал, что если бы мы не знали, как их применять, то все равно бы не знали ответ».
«Слышал это не так давно. А смартфонами уже пользовались».
«Обожаю это. Это так беззастенчиво и неоспоримо ошибочно. У КАЖДОГО [теперь] с собой есть компьютер и кладезь мировой информации».
«Мне говорили то же самое о крольчатах. Я считаю, что это как-то связано с запахом, но не в курсе, насколько это правда».
«Даже не сказать, сколько раз мне говорили, что оценки имеют значение, и что они „последуют“ за мной до старшей школы. Первое, что мне сказали в старшей школе: начинаем с чистого листа, предыдущие оценки не имеют значения».
«Давным-давно общался с девушкой и [постоянно] хрустел костяшками перед ее мамой, которая была медсестрой. Мама говорила, как это плохо, что это вызовет артрит, и я просто ответил: „Это все бабушкины сказки“. Она повернулась ко мне: „Я профессиональная медсестра! А у тебя какие полномочия?!“ Я показал ей и статью о Дональде Унгере — парне, который получил Нобелевскую премию за то, что 60 лет хрустел костяшками пальцев. Он опровергнул все утверждения о том, что хруст костяшками ведет к артриту. Она была в ярости».
«Если бы я попытался отдать одному из своих профессоров работу, написанную от руки, я почти уверен, что он бы убил меня на месте».
«Медведи просто много спят зимой, а не впадают в трехмесячный длинный сон».
«А я-то правда думал, что они долго спят! Учителя говорили, что они впадают в спячку на всю зиму, как в кому <...> Однажды зимой я увидел реального медведя, идущего по заднему двору. Я подумал: что за фигня, он же должен спать!».
«[Зоны для] сладкого, кислого, соленого, горького — вот чему меня учили».
«Такой старый миф».
«Не надо поднимать голову вверх, если идет кровь из носа. Надо смотреть на землю и дышать через рот».
«У меня несколько раз в жизни шла из носа кровь, и мне говорили делать именно так. Нет! Лучше наклонить голову вниз, чтобы все вытекло, а не стекало по задней стенке горла».