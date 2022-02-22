10 вещей, которые мы учили в школе, но они оказались ложью

Пользователь @j0hnj0hn88 задал на форуме Reddit вопрос: «Какие знания, которые вы получили в начальной школе, оказались ложью во взрослой жизни?». Обсуждение набрало 11 тысяч лайков и 6, 8 тысяч комментариев. «Рамблер» публикует самые залайканные ответы.

Фото: Кадр из сериала «Физрук» Кадр из сериала «Физрук»

1. «В жизни в учебник не подсмотришь»

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«Что это, блин, значит? Я всегда подсматриваю в свои записи, когда делаю работу».

«Примерно в 2010 году в моем колледже был преподаватель физики, который разрешал брать шпаргалки с формулами (без чисел), потому что их используют даже профессионалы. Он посчитал, что если бы мы не знали, как их применять, то все равно бы не знали ответ».

2. «У тебя не всегда будет с собой калькулятор»

«Слышал это не так давно. А смартфонами уже пользовались».

«Обожаю это. Это так беззастенчиво и неоспоримо ошибочно. У КАЖДОГО [теперь] с собой есть компьютер и кладезь мировой информации».

3. «Если вы потрогаете утенка, мать-утка его бросит»

«Мне говорили то же самое о крольчатах. Я считаю, что это как-то связано с запахом, но не в курсе, насколько это правда».

На самом деле: это миф, птицы не так сильно полагаются на обоняние. Но трогать детенышей все равно не рекомендуют: и птицы, и кролики могут сильно покусать человека.

4. «Это оценки пойдут в ваше портфолио»

«Даже не сказать, сколько раз мне говорили, что оценки имеют значение, и что они „последуют“ за мной до старшей школы. Первое, что мне сказали в старшей школе: начинаем с чистого листа, предыдущие оценки не имеют значения».

5. «Если хрустеть суставами, можно заработать артрит»

«Давным-давно общался с девушкой и [постоянно] хрустел костяшками перед ее мамой, которая была медсестрой. Мама говорила, как это плохо, что это вызовет артрит, и я просто ответил: „Это все бабушкины сказки“. Она повернулась ко мне: „Я профессиональная медсестра! А у тебя какие полномочия?!“ Я показал ей и статью о Дональде Унгере — парне, который получил Нобелевскую премию за то, что 60 лет хрустел костяшками пальцев. Он опровергнул все утверждения о том, что хруст костяшками ведет к артриту. Она была в ярости».

На самом деле: врачи не имеют общего мнения на этот счет. Однако пример с Дональда Унгера и другие исследования подтверждают, что хрустеть пальцами безопасно.

6. «В школе и университете пригодится чистописание»

«Если бы я попытался отдать одному из своих профессоров работу, написанную от руки, я почти уверен, что он бы убил меня на месте».

7. «Медведи беспробудно спят зимой»

«Медведи просто много спят зимой, а не впадают в трехмесячный длинный сон».

«А я-то правда думал, что они долго спят! Учителя говорили, что они впадают в спячку на всю зиму, как в кому <...> Однажды зимой я увидел реального медведя, идущего по заднему двору. Я подумал: что за фигня, он же должен спать!».

На самом деле: спячка медведей не столь глубокая, как у грызунов или насекомых, которые зимой вообще не просыпаются. Медведи все еще могут гулять по лесу и искать пропитание. Редко выходят из берлоги бурый, белогрудый и черный медведи. А вот белые, за исключением беременных самок, вообще не впадают в спячку.

8. «На языке есть зоны вкусовых рецепторов»

«[Зоны для] сладкого, кислого, соленого, горького — вот чему меня учили».

«Такой старый миф».

На самом деле: это миф, который зародился из-за неправильного перевода трудов немецкого ученого Давида Хенига. Вкусы ощущаются на всех частях языка.

9. «Когда идет кровь из носа, надо поднять голову наверх»

«Не надо поднимать голову вверх, если идет кровь из носа. Надо смотреть на землю и дышать через рот».

«У меня несколько раз в жизни шла из носа кровь, и мне говорили делать именно так. Нет! Лучше наклонить голову вниз, чтобы все вытекло, а не стекало по задней стенке горла».