Почему советских чемпионок на Западе считали мужчинами

Тамара и Ирина Пресс проигрывать не любили. Они неоднократно становились олимпийскими чемпионками и били мировые рекорды. Однако неожиданно на самом взлете своей карьеры сестры ушли из спорта. Такое странное решение породило множество слухов о половой принадлежности сестер. Ведь именно тогда в ходе проведения спортивных соревнований стали обязательными так называемые гендерные тесты.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Чемпионки Пресс

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Тамара и Ирина Пресс появились на свет в Харькове в конце 1930-х годов. Во время Великой Отечественной войны их отец погиб на фронте, а его супругу и детей эвакуировали в Узбекистан в город Самарканд. Именно там сестры всерьез увлеклись спортом. Обе выбрали легкую атлетику. Однако пошли они по разным дорожкам. Тамара занялась метанием диска и толканием ядра, а Ирина – бегом. Успехи девушек поражали даже их тренеров. Однако в провинции ловить им было нечего, и вскоре сестры оказались в Ленинграде.

В 1960 году Тамара стала первой на Олимпиаде в Риме, а в 1964 году вернулась домой из Токио уже с двумя золотыми медалями за достижения в двух дисциплинах: толкании ядра и метании диска. Ирина тоже участвовала в этих играх и тоже вошла в число победителей. В Риме она получила золото в беге на 80 метров с барьерами, а в Токио – в пятиборье. Кроме того, сестры Пресс удостоились почетных званий рекордсменок мира.

Неожиданный поворот

Достижения советских спортсменок были настолько высокими и удивительными, что западные журналисты не раз высказывали мысль о том, что сестры Пресс - вовсе не сестры, а братья. Тамара и Ирина действительно обладали телосложением, схожим с мужским. Подобные случаи, когда спортсменки оказывались представителями мужского пола, в истории уже бывали. Например, в 1938 году немецкую прыгунью Дору Ратьен лишили всех званий и наград, обнаружив у нее признаки принадлежности к обоим полам. Конечно, никакие научные тесты тогда еще не проводились. Врачи приходили к подобным выводам исключительно на основании обычных осмотров.

В те годы, когда слава сестер Пресс была в самом зените, на спортивном небосклоне засияло немало советских звезд. И многих из них также подозревали в мошенничестве в плане половой принадлежности.

В середине 1960-х Тамара и Ирина неожиданно покинули большой спорт. Впоследствии западные журналисты связали их уход с введением обязательных гендерных тестов. Мол, спортсменки боялись попасться на подлоге.

Причины ухода из спорта

Тем не менее до сих пор слова представителей иностранных СМИ о том, что сестры Пресс на самом деле являлись братьями, не имеют под собой никаких достаточных и веских оснований. А достижения Тамары и Ирины на спортивном поприще вообще никто не отменял. Тем более что на момент их ухода им было уже под 30. Да и травмы все чаще давали о себе знать. Возможно, они просто хотели покинуть Олимп непобежденными, уйти с гордо поднятой головой, не желая дожидаться того времени, когда начнут терять свою квалификацию.