Почему Троцкому при высылке выдали именно 1000 долларов

Лев Троцкий так и не нашел спокойного пристанища после высылки из СССР.

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«На рассвете 22 января Троцкий, его супруга и сын Лев были усажены в конвоируемый автобус, который отправился по накатанной снежной дороге по направлению к Курдайскому перевалу. Через сам перевал удалось проехать с огромным трудом. Бушевали снежные заносы, мощный трактор, который взял автобус и несколько попутных автомобилей на буксир, сам застрял в снегу. Несколько человек сопровождения скончалось от переохлаждения. Семью Троцкого перегрузили в сани. Расстояние в 30 километров было преодолено более чем за семь часов. За перевалом состоялась новая пересадка в автомобиль, который благополучно довез всех троих до Фрунзе, где они были погружены в железнодорожный состав. В Актюбинске Троцкий получил правительственную телеграмму (это была последняя правительственная телеграмма, которая оказалась в его руках), сообщавшую, что местом его назначения является город Константинополь в Турции»,

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— так описывают в книге «Лев Троцкий.

Оппозиционер» историки Георгий Чернявский и Юрий Фельштинский последние дни в СССР одного из двух главных революционеров страны.

Влияние Троцкого

Историки и современники Троцкого утверждают, что среди поднявшихся на волне революции политических деятелей не было более харизматичного человека. Он впечатлял и как оратор, и как публицист, и как организатор. Троцкий - второй человек в иерархии большевиков - бесспорно оказал на октябрьский переворот куда большее влияние, чем Ленин. По логике вещей именно Троцкий должен был встать во главе партии после смерти вождя. Однако, несмотря на все свои достоинства, победы и достижения в ходе Гражданской войны, он оказался абсолютно не готов к большой шахматной партии в мирное время: фракционная борьба и закулисные интриги лучше всего давались заклятому врагу Троцкого — Иосифу Сталину.

За считанные годы Троцкий потерял свой авторитет в партии, его сместили со всех постов, отправили в ссылку, а затем и в иммиграцию. Для случая с Троцким, да и со всей «ленинской гвардией» в целом, как нельзя лучше подходят штампы «революция пожирает своих детей» и «революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи».

Отличие Троцкого от Зиновьева, Бухарина, Каменева и остальных только в том, что он не находится на авансцене, а наблюдает за репрессиями как бы из зрительного зала. Однако задуманная режиссером кровавая драма не обойдет его стороной.

Неутомимый оппозиционер

Несмотря на все - высылку, смерть близких и соратников - Троцкий не сдается. Фельштинский пишет, что он не только не разочаровался в своих идеалах, но и до конца был убежден в том, что не сделал на своем пути ни одной ошибки. Он участвует и в международном революционном движении: в 1938 году провозглашает создание Четвёртого интернационала. При этом идеолог революции не брал на себя ответственность за происходящее в Советском Союзе: Троцкий активно раскручивал карательную машину тоталитаризма и во всем винил только «сталинских бюрократов».

В иммиграции Троцкий много пишет, выступает с лекциями. Одним из лучших примеров его публицистических трудов считается его статья «Сверхборджиа в Кремле», написанная для американского журнала Life. Он также работает над книгами «История русской революции», «Что такое СССР и куда он идет?», «Сталин» и др. При этом Юрий Фельштинский отмечает, что «вопреки распространенным заблуждениям, Сталин не выглядит у Троцкого [в книгах] параноидальным злодеем. Он акцентирует внимание на формировании личности юного Сталина (широко используя мемуары друзей), показывает, что привлекло нелюдимого семинариста в лагерь революционеров, пытается понять и раскрыть побудительные мотивы тех или иных поступков и решений героя своей книги».

Нисхождение

При высылке Троцкому выдали около тысячи долларов. Неожиданную «заботу» властей по одной из версий можно объяснить так: именно такую сумму в качестве помощи в первые годы власти большевиков выдал всемогущий тогда вождь революции главе малозначимого тогда наркомата национальностей Сталину.

Удивительным фактом является то, что Троцкому удается вывести с собой архив, включающий копии важнейших документов периода его нахождения у власти, писем, записок Ленина и других бумаг. Часть документов будет утеряна в годы его скитаний по Европе, а часть уцелеет — попадет в Гарвардский университет.

Жизнь Троцкого за границей нельзя назвать спокойной. Он постоянно ждал покушений, западное общество не принимало его с распростертыми объятиями: там боялись его деятельности, направленной против капиталистов. В 1933 году он переезжает во Францию, потом в Норвегию. Ему не дают политического убежища в Европе. В результате в 1936 году Троцкий отправляется в последнюю точку своего путешествия — Мексику, где находит пристанище в доме художников Фриды Кало и Диего Риверы.

Трагедия

У Троцкого было четверо детей, все они умерли при его жизни. Дочь Нина умерла от чахотки еще в 1928 году. Вторая дочь — Зинаида - была выслана из Советского Союза, в 1933 году она покончила жизнь самоубийством в Германии. Сергей Седов, младший сын, отказался уезжать из СССР и в 1935 году был осужден по «кремлевскому делу», после освобождения работал на заводе, однако в 1936 году вновь арестован и затем расстрелян. Лев Седов сопровождал отца в иммиграции, в 1938 году он умер в парижской больнице после операции. Часть сторонников Троцкого считала, что Льва Седова убили агенты Сталина.

Катастрофа

20 августа 1940 года Рамон Меркадер, агент НКВД, проникший в окружение опального революционера, пришел к Троцкому, чтобы показать ему свою последнюю рукопись. Троцкий сел за стол и, наклонившись, стал читать. В этот момент Меркадер, который стоял у него за спиной, нанес ему сильный удар по голове ледорубом, который незаметно пронес под верхней одеждой. Несмотря на страшную рану, Троцкий прожил еще день, часть времени он находился в сознании.

Через несколько дней после убийства в газете «Правда» был опубликован некролог «Бесславная смерть Троцкого» под редакцией Сталина. В статье отвергалась причастность страны Советов к этому убийству.

Рамона Меркадера мексиканские власти приговорили к двадцатилетнему заключению. В 1960 году ему после освобождения из тюрьмы и приезда в СССР было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.