Какой гонорар получил автор легендарного Олимпийского мишки

Как известно, в 1980 году Олимпийские игры проходили в столице СССР городе Москве. Тогда символом XXII по счету Олимпиады стал медведь. Его автором был москвич Виктор Чижиков, который с детства страдал, казалось бы, несовместимым с профессией художника недугом - дальтонизмом.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Художник с детства

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Виктор Чижиков появился на свет в Москве в 1935 году. Родители мальчика были архитекторами, а сам Виктор с детства любил рисовать. Поэтому неудивительно, что, еще будучи старшеклассником, Чижиков уже подрабатывал карикатуристом в издании «Жилищный работник». Окончив среднюю школу, молодой человек подал документы в полиграфический институт.

И снова еще пребывая в статусе студента вуза, Виктор Александрович уже начал сотрудничать с известнейшим в те годы сатирическим журналом «Крокодил». Тем более, что опыт карикатуриста к тому времени у него уже имелся. Впоследствии Чижиков трудился в таких изданиях как «Огонек», «Юный натуралист», «Пионерская правда», а также рисовал иллюстрации к книгам Маршака, Барто, Чуковского, Михалкова, Носова и многих других.

Мишка из сна

В общем карьера Виктора Чижикова складывалась довольно успешно. Глядя не его мастерски выполненные работы, трудно было бы даже предположить, что художник страдает дальтонизмом. Виктор Александрович не различает оттенки коричневого, красного, розового и зеленого цветов. Тем не менее, по его собственным словам, ему этот недуг никогда не мешал. Для того, чтобы немного облегчить себе задачу, Чижиков просто подписывал нужные краски.

Не стал дальтонизм Чижикова и препятствием для его победы в конкурсе, объявленном за 3 года до Олимпиады. К тому моменту в качестве талисмана игр уже был выбран медведь. Недоставало только удачного образа. Вместе со своими товарищами-художниками Виктор Александрович включился в работу по созданию Олимпийского Мишки. Самый главный атрибут с символикой игр, как вспоминал впоследствии Чижиков, ему привиделся во сне. Это был цветной ремень с кольцами.

Авторский гонорар

Наверняка представители старшего поколения прекрасно помнят эпизод трансляции закрытия Олимпиады-80, когда 8-миметровый надувной медведь взмыл в небо вместе с воздушными шарами и, конечно, песню «На трибунах становится тише» (слова Добронравова, музыка Пахмутовой). После церемонии улетевшего Мишку нашли, и некоторое время кукла выставлялась на ВДНХ. Затем медведя убрали в подсобное помещение в Олимпийском комитете, где он пришел в полную непригодность.[С-BLOCK]

А что касается создателя талисмана Виктора Чижикова, то тот получил за свою работу 1300 рублей. Несмотря на то, что Олимпийский Мишка тиражировался в огромных масштабах (его изображали на марках, открытках, сувенирах, майках и даже снимали о нем мультипликационные фильмы), Чижиков никаких отчислений за использование своего детища не получал. А причиной тому явилось отсутствие оформленных должным образом документов и договоров.