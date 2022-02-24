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21 минуту назад

Как безопасно общаться с телефонными мошенниками

Мария Каткова

Уже почти все осведомленные люди могут распознать звонок телефонных мошенников, и сейчас они все чаще становятся предметом насмешек и шуток. Блогеры записывают смешные видео, где они разговаривают и шутят над ними. Многие берут примеры с этих людей и пытаются шутить над мошенниками, но эксперты говорят, что лучше просто положить трубку, если вы поняли, что вам позвонили мошенники. В материале “Рамблера” — советы о том, как безопасно разговаривать с мошенниками.

Как безопасно общаться с телефонными мошенниками
Фото: РамблерРамблер

Не говорите “да”

Стоит помнить о том, что в некоторых банках используется услуга голосовой биометрии. Ваше записанное “да” или другие утверждающие фразы могут использовать как подтверждение финансовых операций и переводов по телефону. Поэтому, если вы все-таки решили развлечь себя разговором с мошенниками, не готовите подтверждающие слова и фразы.

Не упоминайте тюремный жаргон

По данным исследователей, большинство таких “колл-центров” расположены на территориях тюрем, только поймать этих людей не получается. Заключенные звонят вам и выманивают у вас крупные суммы денег, а потом получают с этого процент. В тюрьме есть особый тюремный жаргон, и лучше им не пользоваться при разговоре с преступником, так как их злит, когда определенные слова говорит человек, который не знает их значения.

Не грубите

В определенный момент мошенники могут начать злиться на вас за то, что не получается выудить у вас деньги. Ваш разговор может продолжиться на повышенных тонах, в том числе и с использованием нецензурной лексики. Не опускайтесь до уровня этого подлого человека и не грубите ему. Так вы только потратите свои нервы впустую.

Не разговаривайте слишком долго

Если вы подшучиваете над мошенниками и снимаете смешное видео, то разговаривайте столько, сколько вам понадобится. Однако не стоит забывать, что они обучены психологически манипулировать человеком. Когда разговор затягивается, вы все сильнее погружаетесь в него, вами становится легче манипулировать. Поэтому если вы чувствуете, что расслабились и оказались погружены в разговор, лучше завершить его.

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