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35 минут назад

20 мудрых советов, которые люди дали бы себе 16-летним

Дарья Амосова

Пользователь @dumbass099 задал на форуме Reddit вопрос :«Что бы вы сказали себе 16-летнему?». Обсуждение собрало 19, 6 тысяч лайков и 14, 7 тысяч комментариев. «Рамблер» публикует самые залайканные ответы.

20 мудрых советов, которые люди дали бы себе 16-летним
Фото: Кадр из фильма «Папе снова 17»Кадр из фильма «Папе снова 17»
  • «Следуй за своими мечтами, а не за чужими».
  • «Просто пригласи ее на свидание сейчас, чтобы любить ее дольше. Она та, с кем ты все будешь через 25 лет, и это здорово».
  • «Мы лысеем как папа. Отрасти длинные волосы прямо сейчас, пока еще можешь».
  • «Он не тот самый, так что просто наслаждайся совместным временем».
  • «Продолжай учиться. Прими свою странность».
  • «Перестань быть таким тихоней. Скажи той девочке из твоего класса немецкого, что она тебе интересна».
  • «Начни экономить, пока все дешево. Я куплю тебе все позже».
  • «Пристегнись, мальчишка. С этого момента и дальше будет паршиво».
  • «Да. Ты ей нравишься. Перестань слушать всех неудачников, которые оскорбляют тебя, и перестань сомневаться в себе».
  • «Джессика, перестань просить Вселенную подарить тебе грудь. Ты хочешь этого слишком сильно, и мы обе будем страдать в 19, когда наступит половое созревание».
  • «Нет, этот чувак на "Дискорде" [мессенджер — прим.ред.] не любовь всей твоей жизни».
Кадр из фильма «Папе снова 17»
  • «Ты и твоя мама каждый божий день будете переписываться по электронной почте, пока ты в колледже. Все четыре года. Распечатай КАЖДОЕ СООБЩЕНИЕ от нее и сохрани. Она умрет через два года после выпускного. Ты пожалеешь, что у тебя не было этих писем, на которые можно было бы оглянуться».
  • «Перестань пытаться быть тем, кем ты не являешься».
  • «Не покупай ничего за полученные биткойны. Сохрани их...»
  • «Рискуй. Воспользуйся любым шансом. Просто сделай что-нибудь. Также позаботься о своем теле и перестань доводить себя до предела. С уважением, твое 31-летнее скучное и сломанное тело».
  • «Когда ты получишь первую работу после колледжа, отложи 15% на пенсию».
  • «Шесть кубиков пресса и спортивная машина не принесут тебе успеха у женщин. Личность — другое дело».
  • «Принимай свои чертовы таблетки».
  • «На самом деле твои родители не знают, о чем, черт возьми, говорят большую часть времени».
  • «Я в 16 лет ни к чему бы не прислушался».
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