20 мудрых советов, которые люди дали бы себе 16-летним

Пользователь @dumbass099 задал на форуме Reddit вопрос :«Что бы вы сказали себе 16-летнему?». Обсуждение собрало 19, 6 тысяч лайков и 14, 7 тысяч комментариев. «Рамблер» публикует самые залайканные ответы.