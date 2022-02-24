20 мудрых советов, которые люди дали бы себе 16-летним

Пользователь @dumbass099 задал на форуме Reddit вопрос :«Что бы вы сказали себе 16-летнему?». Обсуждение собрало 19, 6 тысяч лайков и 14, 7 тысяч комментариев. «Рамблер» публикует самые залайканные ответы.
Фото: Кадр из фильма «Папе снова 17»Кадр из фильма «Папе снова 17»
«Следуй за своими мечтами, а не за чужими».
«Просто пригласи ее на свидание сейчас, чтобы любить ее дольше. Она та, с кем ты все будешь через 25 лет, и это здорово».
«Мы лысеем как папа. Отрасти длинные волосы прямо сейчас, пока еще можешь».
«Он не тот самый, так что просто наслаждайся совместным временем».
«Продолжай учиться. Прими свою странность».
«Перестань быть таким тихоней. Скажи той девочке из твоего класса немецкого, что она тебе интересна».
«Начни экономить, пока все дешево. Я куплю тебе все позже».
«Пристегнись, мальчишка. С этого момента и дальше будет паршиво».
«Да. Ты ей нравишься. Перестань слушать всех неудачников, которые оскорбляют тебя, и перестань сомневаться в себе».
«Джессика, перестань просить Вселенную подарить тебе грудь. Ты хочешь этого слишком сильно, и мы обе будем страдать в 19, когда наступит половое созревание».
«Нет, этот чувак на "Дискорде" [мессенджер — прим.ред.] не любовь всей твоей жизни».
Кадр из фильма «Папе снова 17»
«Ты и твоя мама каждый божий день будете переписываться по электронной почте, пока ты в колледже. Все четыре года. Распечатай КАЖДОЕ СООБЩЕНИЕ от нее и сохрани. Она умрет через два года после выпускного. Ты пожалеешь, что у тебя не было этих писем, на которые можно было бы оглянуться».
«Перестань пытаться быть тем, кем ты не являешься».
«Не покупай ничего за полученные биткойны. Сохрани их...»
«Рискуй. Воспользуйся любым шансом. Просто сделай что-нибудь. Также позаботься о своем теле и перестань доводить себя до предела. С уважением, твое 31-летнее скучное и сломанное тело».
«Когда ты получишь первую работу после колледжа, отложи 15% на пенсию».
«Шесть кубиков пресса и спортивная машина не принесут тебе успеха у женщин. Личность — другое дело».
«Принимай свои чертовы таблетки».
«На самом деле твои родители не знают, о чем, черт возьми, говорят большую часть времени».