Гигантские животные, которые живут в России

На большой территории России можно встретить самых разных животных. В разных климатических зонах живут абсолютно непохожие друг на друга животные. Некоторые из них могут достигать гигантских размеров и опасны для людей. В материале “Рамблера” — о самых больших животных, которые живут на территории нашей страны.

Морж

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В российских водах и у побережья обитает несколько видов моржей. Самый крупный из них, лаптевский, может достигать четырех метров в длину. Этот вид считается самым редким и немногочисленным. Их вес достигает 1500 килограммов, самки чуть меньше в размерах. В России их количество оценивается от 340 до 360 особей. Лаптевский морж занесен в красную книгу как сокращающийся в численности. Все это происходит из-за таяния льдов, поэтому животным негде жить и размножаться.

Примечательно, что моржи на суше ведут лежачий образ жизни. По поверхности льда они передвигаются медленно, опираясь на ласты. В воде двигаются достаточно быстро. На льдины они забираются с помощью своих больших клыков и ластов, для человека они не опасны.

Белый медведь

В нашей стране белые медведи встречаются от Баренцева до Чукотского моря и Берингова пролива. Медведь считается одним из самых опасных животных для человека. Бурые медведи тоже крупные, но белые медведи больше и опаснее, так как от них невозможно убежать при нападении. Их длина может достигать три метра, высота — 1,3 метра. Масса составляет от 250 до 450 килограммов. Максимальная скорость, которую может развивать белый медведь — 40 километров в час. Рекорд по скорости бега человека — 13 километров в час.

В основном белый медведь питается морскими животными: нерпой и морским зайцем. Однако иногда они могут выходить в города и деревни в поисках пищи. подобные случаи случались в нескольких регионах России. В таких случаях хищника отгоняют от мест скопления людей из-за опасности для человека.

Медведи внесены в красную книгу, так как их популяция также сокращается. Во-первых, всему виной климатические изменения, поэтому им нечем питаться. Во-вторых, они страдают от браконьерства. В-третьих, из-за экологии ареал их обитания сокращается.

Зубр

В современной России самая крупная популяция зубров обитает в заповедниках. Всего в России насчитывается 1588 особей этого животного. взрослый самец достигает 180–188 сантиметров роста в холке, а его вес может достигать тонну, поэтому зубров можно действительно назвать одними из самых гигантских животных в России. Эти животные живут небольшими стадами по 10-20 штук, основой такой группы являются самки и молодые особи мужского пола. Живут они около 30 лет, если им никто и ничто не угрожает. Их популяция сократилась в XIX веке. Дело в том, что люди охотились на зубров, а также вырубали леса, что лишало их естественной среды обитания.