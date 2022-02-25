Почему все животные боятся медоеда

Медоед – это вид животного из семейства куньих, его еще называют лысым барсуком. Несмотря на миловидную внешность, этот зверь крайне решителен в своих действиях, он не знает страха, он не умеет отступать, а его напористость пугает даже львов.

Медоед универсальный солдат, природа одарила его сплошными преимуществами, благодаря чему противостоять этому зверю в драке практически невозможно.

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Он любит есть змей прямо живьем, иногда те успевают укусить его. Но несмотря на то, что змеиный яд смертельно опасен для многих живых существ и способен убить их за считанные минуты, медоеда мало это заботит. Если змея успевает выпустить свой яд в его тело, то самое тяжелое, что он может почувствовать, это недомогание. Тогда медоед просто ложится и ждет, когда его организм переработает яд, а затем встает, как ни в чем не бывало, и продолжает свою охоту.

Он не привык считаться и с пчелиными ульями. Если ему захотелось меда, то пчелиное гнездо будет разорено. Но для начала его надо найти: для этого он либо самостоятельно выслеживает пчел, либо прибегает к помощи своего компаньона – птицы-медоуказчика. Пернатый напарник тоже имеет свой интерес в этом деле – наевшийся досыта медоед позволяет медоуказчику полакомиться остатками пчелиного воска после собственной трапезы.

Пчелы не способны нанести медоеду хоть сколько-нибудь значимый ущерб, ведь у него толстая шкура, которую служит ему живыми доспехами.

У медоеда толстая и эластичная шкура, которая крепится к его телу лишь в нескольких местах, благодаря чему он обладает поразительной изворотливостью даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Схваченный медоед поворачивается внутри своей шкуры и атакует врага, из-за чего представляет смертельную опасность даже для львов и медведей.

Впрочем, медоеду даже не приходится прибегать к дракам, чтобы охранять свои владения. Его анальные железы способны выпускать секрет, который он распрыскивает по своей территории. Многие животные находят этот запах отвратительным и скорее спешат покинуть место, которым завладел медоед.