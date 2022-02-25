Почему все животные боятся медоеда

Медоед – это вид животного из семейства куньих, его еще называют лысым барсуком. Несмотря на миловидную внешность, этот зверь крайне решителен в своих действиях, он не знает страха, он не умеет отступать, а его напористость пугает даже львов.
Медоед универсальный солдат, природа одарила его сплошными преимуществами, благодаря чему противостоять этому зверю в драке практически невозможно.
Он любит есть змей прямо живьем, иногда те успевают укусить его. Но несмотря на то, что змеиный яд смертельно опасен для многих живых существ и способен убить их за считанные минуты, медоеда мало это заботит. Если змея успевает выпустить свой яд в его тело, то самое тяжелое, что он может почувствовать, это недомогание. Тогда медоед просто ложится и ждет, когда его организм переработает яд, а затем встает, как ни в чем не бывало, и продолжает свою охоту.
Он не привык считаться и с пчелиными ульями. Если ему захотелось меда, то пчелиное гнездо будет разорено. Но для начала его надо найти: для этого он либо самостоятельно выслеживает пчел, либо прибегает к помощи своего компаньона – птицы-медоуказчика. Пернатый напарник тоже имеет свой интерес в этом деле – наевшийся досыта медоед позволяет медоуказчику полакомиться остатками пчелиного воска после собственной трапезы.
Пчелы не способны нанести медоеду хоть сколько-нибудь значимый ущерб, ведь у него толстая шкура, которую служит ему живыми доспехами.
У медоеда толстая и эластичная шкура, которая крепится к его телу лишь в нескольких местах, благодаря чему он обладает поразительной изворотливостью даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Схваченный медоед поворачивается внутри своей шкуры и атакует врага, из-за чего представляет смертельную опасность даже для львов и медведей.
Впрочем, медоеду даже не приходится прибегать к дракам, чтобы охранять свои владения. Его анальные железы способны выпускать секрет, который он распрыскивает по своей территории. Многие животные находят этот запах отвратительным и скорее спешат покинуть место, которым завладел медоед.
Считается, что у медоеда все же есть “ахиллесова пята”. Если схватить его за заднюю часть шеи, то медоед не сможет атаковать противника, как бы ни изворачивался. Правда, проверить эту теорию достаточно сложно, ведь велик риск стать жертвой самого бесстрашного создания на планете.