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2 часа назад

Откуда пошла фраза “простите мой французский”

Мира Маркина

Как правило, за фразой “простите мой французский…” следуют такие непривлекательные слова, услышав которые, ваша бабушка упала бы в обморок. Но действительно ли французы виноваты в появлении этого оправдательного фразеологизма? Почему вообще стали предупреждать собеседника, прежде чем сделать непристойное замечание? Расскажет “Рамблер”.

Откуда пошла фраза “простите мой французский”
Фото: Кадр из фильма "Мария Антуанетта"Кадр из фильма "Мария Антуанетта"

Во-первых, эта идиома, по мнению некоторых экспертов, скорее всего, появилась в Соединенных Штатах в начале 19 века. “Простите мой французский” — фраза эксклюзивная для английского языка. Не существует похожей по смыслу идиомы в французском.

Во-вторых, ее появлению предшествовало проникновение изысканного французского языка в английский. Американцы стали украшать неологизмами свою речь. А если им нужно было обратиться к кому-то, кого они считали низшим классом, то общение начиналось со слов “простите мой французский”. Тем самым они снисходительно уличали собеседника в том, что он, вероятно, не знаком с французским.

В-третьих, со временем значение идиомы исказилось до противоположного. И говоря “простите мой французский”, собеседник предварял поток отборной площадной брани, маскируя ее напускной утонченностью.

Другие эксперты-филологи делают упор на то, что практика подмешивания французских слов в английскую речь на самом деле восходит аж к 1066 году, когда Вильгельм Завоеватель, герцог Нормандии, начал интегрировать французский язык в английский лексикон путем слияния двух культур. И английские аристократы, знакомясь и используя новые причудливые слова, понимали, что не все поймут, о чем они говорят. Следовательно, использовали фразу “простите мой французский”.

Совершенно аналогично в конце 18 и в начале 19 века русские дворяне учились языку у франкоязычных гувернеров. При этом в тонкости французской обсценной лексики учеников никто не посвящал. Вследствие этого, когда они срывались на брань, то добавляли фразу “простите мой французский” — буквальный перевод английской фразы “pardon my french”.

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