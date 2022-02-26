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1 час назад

В Китае нашли руины древней государственной академии

Диана Товсепова

Руины первого государственного высшего учебного заведения древнего Китая были обнаружены на востоке КНР. Об этом сообщает «Синьхуа», ссылаясь на провинциальный институт культурных реликвий и археологии.

В Китае нашли руины древнейшей государственной академии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В результате пятилетних раскопок районе Линьцзы города Цзыбо в восточной китайской провинции Шаньдун обнаружены руины построенного в 374 году до н.э. высшего учебного заведения.

Древнейшая в Поднебесной Академия Цзися была основана государством Ци в период Воюющих государств (475-221 гг. до н.э.). В составе учреждения было несколько отделений, таких как университет, научно-исследовательский институт и аналитический центр. Академия просуществовала около 150 лет.

То, что это была именно Академия Цзися, подтвердили исторические записи.

Сообщается, что ученые обнаружили на месте раскопок четыре ряда фундаментов зданий общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Археологи отмечают, что строение сверху выглядит как прямоугольная трапеция.

«Основание Академии Цзися было одной из главных реформ государства Ци, которая положила начало новой социальной тенденции большой культурной и интеллектуальной экспансии того времени. Новая находка имеет большое значение для проведения дальнейших исследований культуры Ци», — объяснил Чжэн Тунсю, сотрудник археологического общества провинции и куратор местного музея.

Ранее мы писали о найденной археологами древней игре, правила которой непонятны пока никому.

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