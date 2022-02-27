Великий распутник: как правил «отец Европы»

Объединив половину территории континента после падения Римской империи, Карл Великий стал первым европейским императором. Он возвел новую столицу и резиденцию для правителей Франкии, завоевывал дальние территории, боролся с неграмотностью и поощрял науки. Именно при нем Европа стала такой, какой ее знают современные жители. При этом убежденный христианин Карл Великий прослыл распутником, который на протяжении всей жизни окружал себя самыми красивыми женщинами империи. Об образе жизни и богатствах «отца Европы» — в материале «Ленты.ру» из цикла о политических деятелях всех времен и народов.

Фото: Кадр из сериала «Карл Великий» Кадр из сериала «Карл Великий»

Обладал абсолютным слухом и с легкостью гнул подковы

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«Он был настоящим великаном: 1,92 метра ростом, высокий лоб, бычья шея, широкоплечий. Одевался скромно: сапоги из оленьей кожи, шелковая туника до колен, рубашка и штаны из льна. Единственным украшением был меч с серебряной рукояткой», — многие считали, что потомку варварских вождей далеко до блеска византийский императоров, наследников римских цезарей.

Действительно, в зимнее время король франков выбирал простую одежду: набрасывал на плечи и грудь шкуры выдр и куниц, прикрывая все это сине-зеленым плащом. Но совсем иначе он выглядел на официальных торжествах. Например, во время приемов послов он облачался в вытканную золотом одежду и обувь, украшенную драгоценными камнями, золотую корону, а также плащ, застегнутый на золотую пряжку.

В своем дворце он ввел жесткие правила этикета: запрещал есть руками, а также пить вино, поскольку не терпел пьянства. Во время трапезы вместе с придворными Карл Великий слушал музыку, а во время десерта — просил почитать ему вслух.

Говорили, что Карл многое умел: прекрасно плавал и держался в седле, владел разными видами оружия, обладал абсолютным слухом, с легкостью гнул подковы. При дворе шутили, что, возможно, кто-нибудь и мог бы потягаться с правителем — но опасался его рассердить.

Император смог дать хорошее образование своим детям, хотя сам вначале почти не умел писать, читал по-немецки по слогам, едва понимал греческий и латынь. Однако впоследствии Карл стал активно осваивать разные дисциплины, пригласив учителей по арифметике, геометрии, латыни, астрономии, грамматике, диалектике и риторике.

Первая резиденция королей

Отец Карла Пипин Короткий постоянно воевал с соседями. Сын продолжил его дело: 44 из 46 лет своего правления он провел в военных походах. Считалось, что он был не только отважным воином, но и хорошим стратегом, создавшим прекрасно организованную армию, которая славилась мобильностью и передвигалась отдельными колоннами.

Жизнь Карла Великого обросла легендами, поскольку о его рождении, детстве и юности практически ничего не известно. Французы утверждают, что в нем больше французского: мать императора была француженкой, к тому же он любил красивых женщин — Карл имел несколько жен и множество любовниц. Немцы же считают его своим соотечественником. Правитель любил порядок, давал детям немецкие имена, говорил по-немецки, а столицей империи франков в 807 году он выбрал город Ахен, известный целебными горячими источниками. Именно там он решил устроить место отдыха от сражений.

До этого у правителей Франкии не было постоянной резиденции: летом они отправлялись в длительные походы, а зимой — жили в поместьях своих подчиненных. При Карле Великом Ахен расцвел и превратился в один из важнейших культурных центров Европы того времени

Завоевывая дальние территории, правитель впервые увидел мраморные дворцы, соборы и театры. Пораженный их великолепием, Карл решил создать собственные город с величественной архитектурой, садами и зоопарком. Строить столицу заставили захваченных пленных.

Кроме того, со всей страны в Ахен потянулись столяры, художники, каменщики и скульпторы, которые возвели резиденцию с ратушей, библиотекой, школой и двумя огромными бассейнами на сто человек, а также бани и восьмигранную капеллу в византийском стиле. Впоследствии на протяжении 600 лет в ней короновали римско-германские императоров, а трон Карла с мраморными инкрустациями сохранился до наших дней.

Особый подарок

Карл Великий по праву считается одним из выдающихся европейских правителей, его называют отцом Европы. К концу правления под его властью оказались большие части итальянских земель, вся Галлия, Корсика, Сардиния, часть Испании. Он захватил земли византийских и итальянских правителей, смог разгромить саксов, подчинить баваров и собрать земли в огромную империю.

Однако контролировать столь большую территорию Карлу едва ли удавалось. Жители охотнее обращались за помощью к местным правителям или более богатым соседям, чем к императору, который находился от них на огромном расстоянии.

Объединить народы ему так и не удалось — после смерти Карла Великого империя распалась

Правитель оставил после себя подробное завещание. В нем перечислялось все, чем он владел и хотел оставить родным. Наряду с золотом и серебром упоминались вазы и утварь из железа и бронзы, одежда и оружие, покрывала и занавески, гобелены и шерстяные ткани, кожа и упряжь, множество книг. Помимо этого, указаны четыре золотых и серебряных стола: на одном их них изображен Рим, на другом — Константинополь, а на третьем — тонко прорисована подробная карта мира.

Был у Карла Великого и особый раритет, которым не мог похвастаться больше ни один монарх средневековой Европы. В 802 году ему доставили слона — это был подарок халифа Харуна аль-Рашида из рода Аббасидов — правителей Багдада.

«Он так сильно схватил девушку за руку, что сломал ее»

Дарами зарубежных правителей, военными трофеями и данью с порабощенных народов распоряжались супруги и бесчисленные любовницы императора. Помимо этого, они занимались домашними делами и некоторыми государственными вопросами, руководили строительством разных сооружений, следили за государственными расходами и оплачивали содержание воинов.

Считается, что наибольшее влияние на Карла Великого оказала его жена Хильдегарда. Именно она сделала правителя франков императором, вселила в нерешительного молодого человека целеустремленность и бесстрашие. С ней он направился в свой первый поход на саксонцев. У супругов родились девять детей: четверо сыновей, впоследствии ставшие правителями будущих Франции и Германии, и пять дочерей.

На одиннадцатом году брака Хильдегарда умерла, и на ее надгробии написали: «Она была прелестна, как никакая другая франкская женщина»

Считается, что следующая супруга Фастрада оказывала на мужа отрицательное влияние. Она призывала Карла сурово расправляться с неугодными, а также подвергать гонениям ни в чем не повинных людей. Избавившись от Фастрады, 50-летний Карл женился в третий раз — его новой избранницей стала Лютгарда, которая была ровесницей его дочерей. Рядом с ней правитель ощутил «вторую молодость», в то время он смог добиться крупных политических успехов.

После смерти Лютгарды император больше не заводил жен: с тех пор его окружали только многочисленные любовницы. Говорили, что с возрастом Карл превратился в настоящего распутника и не мог пропустить ни одной юбки. Приглянувшимся королю женщинам приходилось сопровождать его повсюду — даже в походах и во время выездов на охоту.

Придворные слагали разные легенды про похождения императора. Самая известная из них — о юной блондинке по имени Амальберж.

«Встретив девушку во дворе, монарх возжелал ее и устремился к ней. Высвободившись из объятий Карла, она скрылась в часовне. Император бросился за девушкой и так сильно схватил за руку, что сломал ее. Но сустав мгновенно сросся. Увидев это чудо, Карл якобы понял, что ему нужно сдержать свой пыл. Он ушел, оставив Амальберж наедине с молитвами. После этого девушку очень полюбили при дворе, ведь ей пришлось проявить сверхъестественное мужество, чтобы противостоять Карлу. Впоследствии церковь причислила ее к лику святых», — гласит предание.

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Сегодня от резиденции в Ахене остались лишь башня и капелла, в которой похоронен Карл Великий. В середине собора лежит камень с надписью Carolo Magno, но праха императора под ним нет. В 1000 году захоронение вскрыли, а затем несколько раз перекладывали останки правителя в разные гробы. В XVIII веке их перенесли в ризницу.