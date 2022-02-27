Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
4 часа назад

Чем хороши и плохи советские типовые застройки

Мария Иглина
Амалия Тальфельдэксперт

Советские типовые застройки до сих пор можно найти в каждом российском городе. Амалия Тальфельд, член союза московских архитекторов, основатель и руководитель архитектурной студии "Три А Дизайн" и победительница конкурса "Керамогранит в Архитектуре – 2021" от Estima, решила рассказать "Рамблеру" о плюсах и минусах таких домов.

Чем хороши и плохи советские типовые застройки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Особенности советских типовых застроек

Видео дня
Советские типовые застройки – как правило, под ними подразумевают "хрущевки", архитектура 50-60-х годов. Решение по-своему новаторское – переселить советских людей из "бараков", коммуналок и домов без привычных нам удобств: отопления, канализации и водопровода. Типовое жилье должно было быть в первую очередь дешевым и самым экономным. Так, инженерно-конструкторские бюро разрабатывали проекты под крупнопанельное домостроение. Уменьшалась высота помещения (два с половиной метра), все просчитывалось до сантиметра. На лифтах также старались экономить – пятый этаж считается максимумом подъема по медицинским показаниям. Из плюсов – дворы были озелененные, детские площадки были в каждом дворе, а все услуги располагались в пешей доступности. Проектирование велось с учетом норм инсоляции – солнце должно было попадать в помещение минимум на два часа в день (в первую очередь – защита от туберкулеза).
Амалия Тальфельд
Амалия ТальфельдЧлен союза московских архитекторов

По словам эксперта, сейчас такое жилье теряет свою актуальность, прежде всего по причине того, что застройки перестали отвечать архитектурным запросам (да и планировалось типовое жилье со сроком годности 50 лет).

Плюсы или минусы

Если говорить о проблемах типовых застроек, то это: несоразмерный человеку масштаб, безликость, отсутствие придомовых территорий, необходимость добираться до центра из спальных районов – все это не создает комфортную среду. На Западе в 70-х стали отказываться от типовой застройки, возвращаясь к квартальной. Также стоит отметить, что нормативы построек давно устарели, и, безусловно, спрос на некомфортное жилье постепенно снижается. Преимуществами типовых застроек можно назвать зеленые дворы, минимум машин и продуманная инфраструктура.
Амалия Тальфельд
Амалия ТальфельдЧлен союза московских архитекторов
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители