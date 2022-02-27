Чем хороши и плохи советские типовые застройки

Советские типовые застройки до сих пор можно найти в каждом российском городе. Амалия Тальфельд, член союза московских архитекторов, основатель и руководитель архитектурной студии "Три А Дизайн" и победительница конкурса "Керамогранит в Архитектуре – 2021" от Estima, решила рассказать "Рамблеру" о плюсах и минусах таких домов.
По словам эксперта, сейчас такое жилье теряет свою актуальность, прежде всего по причине того, что застройки перестали отвечать архитектурным запросам (да и планировалось типовое жилье со сроком годности 50 лет).