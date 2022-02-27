Чем хороши и плохи советские типовые застройки

Советские типовые застройки – как правило, под ними подразумевают "хрущевки", архитектура 50-60-х годов. Решение по-своему новаторское – переселить советских людей из "бараков", коммуналок и домов без привычных нам удобств: отопления, канализации и водопровода. Типовое жилье должно было быть в первую очередь дешевым и самым экономным. Так, инженерно-конструкторские бюро разрабатывали проекты под крупнопанельное домостроение. Уменьшалась высота помещения (два с половиной метра), все просчитывалось до сантиметра. На лифтах также старались экономить – пятый этаж считается максимумом подъема по медицинским показаниям. Из плюсов – дворы были озелененные, детские площадки были в каждом дворе, а все услуги располагались в пешей доступности. Проектирование велось с учетом норм инсоляции – солнце должно было попадать в помещение минимум на два часа в день (в первую очередь – защита от туберкулеза).

Амалия Тальфельд Член союза московских архитекторов