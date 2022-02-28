Зачем Нил Армстронг прошел карантин после полета на Луну

20 июля 1969 года для всей космической отрасли случился настоящий прорыв: человек впервые высадился на Луну. Знал ли Нил Армстронг, чем мог обернуться его “маленький шаг” для Земли? Читайте в материале “Рамблера”.

Первая в своем роде миссия – высадка человека на Луну – считалась настолько рискованной, что для американского президента Ричарда Никсона подготовили две речи. Одну, торжественную, для приветствия астронавтов на Земле, другую – на тот случай, если экспедиция погибнет. Тем не менее, когда капсула с экипажем благополучно приземлилась, ученые забеспокоились: не спровоцирует ли возвращение астронавтов пандемию на нашей планете?

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В годы, предшествовавшие полету “Аполлона-11”, никто из исследователей не знал наверняка, что существует на лунной поверхности на микроскопическом уровне. Возможность того, что жизнь на Луне возникла в виде вируса, считалась маловероятной, но не исключалась. Поэтому даже к минимальному риску распространения опасной заразы отнеслись достаточно серьезно.

Когда Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз (который остался в командном модуле, в то время как двое его коллег высадились на Луну) вернулись на Землю, их встречали как героев. С единственным нюансом: астронавтам пришлось греться в лучах своей славы, не выходя из специальной запечатанной камеры. Всех троих отправили на трехнедельный карантин на случай, если они подхватили какой-нибудь странный космический вирус. Капсула, в которой астронавты вернулись на Землю, была тщательно продезинфицирована, а образцы лунного материала – изолированы.

Когда президент Америки посетил астронавтов, он также общался с ними через стеклянный иллюминатор карантинного блока. А Нил Армстронг даже отпраздновал свой день рождения – 5 августа – в той же камере.