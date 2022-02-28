Как Сталин хотел остановить войну осенью 1941 года

В разных изданиях нередко упоминается, что в начальный, самый тяжёлый период Великой Отечественной войны Сталин, не веря в окончательную победу Советского Союза, пытался спасти положение путем заключения мира с нацистской Германией и ценой значительных территориальных уступок. Он ссылался при этом на пример Ленина, спасшего, по официальной версии, революцию, согласившись в 1918 году на «похабный» Брестский мир с кайзеровской Германией. «Второй Брестский мир»

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Впервые советские читатели могли узнать об этом ещё в 1970-е из распространявшихся путём самиздата воспоминаний Н.С. Хрущёва, изданных его сыном Сергеем Хрущёвым на Западе. В конце 1980-х – 1990-е годы в открытой печати появился ещё ряд свидетельств и рассекреченных документов, которые подтверждают версию о дубле Брестского мира.

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Одним из обвинений, предъявленных в декабре 1953 года бывшему министру госбезопасности Л.П. Берия, была его попытка установить в июле 1941 года через посла Болгарии в Москве И. Стаменова контакт с Германией на предмет заключения мира. Берия якобы предлагал уступить Германии Прибалтику, Западную Белоруссию, Западную Украину, а Румынии – Молдавию, и такой ценой купить мир.

Не называя конкретные территории, гипотезу о попытке Бреста-2 подтвердил в своих воспоминаниях бывший шеф спецопераций советской внешней разведки П.А. Судоплатов, также осуждённый в рамках дела Берии. По его словам, он по поручению Берии лично встретился со Стаменовым в приватной обстановке и намекнул ему на то, что СССР охотно пошел бы на приемлемый мир с Германией. По замыслу Стаменов должен был довести эту информацию до болгарского царя Бориса, а тот – до сведения Гитлера. Причём Судоплатов считал эту акцию намеренной дезинформацией, которая могла побудить Гитлера приостановить военные действия, что позволило бы советскому руководству выиграть время для укрепления обороны.

Версия Судоплатова, которой он явно стремился обелить себя, представляется наивной. Как можно было надеяться на то, что Гитлер прервёт столь успешно начатые вермахтом военные действия и удовлетворится незначительными территориальными уступками. Далее, инициатива в делах такого рода могла исходить только от И.В. Сталина и наверняка должна была быть поддержана наркомом иностранных дел В.М. Молотовым. Кстати, именно об этом в связи с данными контактами, упоминал маршал К.С. Москаленко.

Таким образом, есть основания полагать, что в июле 1941 года советская сторона зондировала почву по поводу перемирия с Германией посредством уступок территорий, и что эта попытка была предпринята по прямому указанию Сталина. Неизвестно, дошло ли советское предложение до Гитлера. Если и дошло, оно никак не повлияло на планы немецкого фюрера уничтожить Советский Союз в рамках одной скоротечной кампании.

Н.С. Хрущёв относил данный зондаж к октябрю 1941 года, упоминая, что Сталин будто бы готов был отдать немцам все оккупированные ими в то время земли. Не исключено, учитывая неоднократное катастрофическое положение советских Вооружённых Сил, что в 1941 году Сталин мог дважды пытаться сделать это.

Зато совсем невероятной выглядит версия о том, что по поручению Сталина тогдашний первый заместитель наркома внутренних дел В.Н. Меркулов в феврале 1942 года ездил через линию фронта под Мценском для тайной встречи с генералом СС Вольфом, начальником личного штаба главы СС Гиммлера. Такое предположение базируется на нескольких якобы документах, опубликованных писателем Владимиром Карповым в книге «Генералиссимус». Большинство историков считает эти «документы» фальсификацией.

Так, из их содержания вытекает, что Сталин предлагал Гитлеру «обвинить в разжигании войны мировое еврейство» и начать совместные с Германией военные действия против Англии и США. Смешно выглядит сообщение в «рапорте Меркулова», что «германское правительство в знак таких перемен будет готово поменять цвет свастики на государственном знамени с чёрного на красный». Наконец, фундаментом для установления контактов послужил тайный договор о сотрудничестве, якобы заключённый ещё 11 ноября 1938 года (за девять месяцев до пакта о ненападении!) между НКВД СССР и Гестапо. Причём в этом «договоре» также идёт речь о совместной борьбе с «еврейством» (это при том, что евреи составляли значительную часть кадров НКВД, не говоря уже о других высших советских органах!).

Эта попытка, если бы она действительно имела место, уже не выглядит как дубль Брестского мира. Советский Союз предлагал Германии отвести войска с части занятых территорий (но насколько далеко, из публикации неясно), на что Германия не соглашалась. А Сталин в свою очередь возлагал на Германию всю ответственность за продолжение войны и грозил полным уничтожением германского государства. Здесь, после победы под Москвой, советский вождь выглядит уже диктующим свои условия нацистам.

Однако, помимо отмеченных несуразностей в «документах», мотив Сталина предлагать Гитлеру мир тогда, когда РККА, казалось бы, развернула военную ситуацию в свою пользу, остаётся необъяснимым. Зачем брать обязательство в обмен на мир, объявлять войну своим нынешним союзникам – США и Англии? Ведь во многом благодаря их помощи СССР смог обороняться в 1942 году и изменить ход войны в 1943-м. Поставки по ленд-лизу только разворачивались. Заключить в тот момент перемирие с Германией значило бы лишиться этой поддержки и большей части вооружения, к тому же эвакуированные на восток страны заводы ещё не работали на полную мощность.

Есть основания полагать, что в 1941 году Сталин пытался (возможно, неоднократно) склонить Гитлера через посредников к заключению мира ценою территориальных уступок со стороны СССР. Однако в 1942 году подобные действия уже не предпринимались, так как стало уже ясно, что СССР способен выстоять, а выгоды союзных отношений с западными державами явно перекрывали выгоды от возобновления союза с Германией.

Понятно также, почему все подобные поползновения советской власти в 1941 году были обречены на провал. Высшее нацистское руководство вплоть до начала декабря 1941 года было уверено, что окончательный разгром СССР – дело ближайших недель. В результате победы Гитлер и его подручные рассчитывали получить от СССР всё, а не просто часть территории, а главное – они планировали полностью уничтожить советскую (равно и российскую) государственность. Любые мирные переговоры с СССР изначально были исключены из нацистского сценария.