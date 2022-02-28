Случаи, когда записи с камер только запутали дело

Камеры видеонаблюдения – безмолвные свидетели, которые видят все. Обычно видео считается одним из самых убедительных доказательств, которые полиция может найти в ходе расследования. Но в историях, о которых сегодня расскажет “Рамблер”, полученные видеозаписи только вызвали больше вопросов.

Фото: Кадр из видео M Cave Hike Кадр из видео M Cave Hike

Последний поход Кенни Вича

Видео дня

В 2014 году ютубер Кенни Вич в комментарии к видео другого пользователя написал, что нашел странную пещеру во время похода по пустыне Невада, в 11 километрах от военно-воздушной базы “Неллис” (и зоны 51). Вич сказал, что вход в нее напоминает букву М, а сама она излучает странную вибрирующую энергию. Мужчина описал, как продвигаясь вглубь пещеры, вибрация чувствовалась все интенсивнее. Потом его накрыл животный страх, и Кенни выбежал наружу.

Другие пользователи платформы подбили ютубера снова попытаться найти пещеру, снять ее изнутри и загрузить видео на свой канал, чтобы они тоже могли ее увидеть. Вич, опытный путешественник и спелеолог, взял камеру, пистолет и отправился на поиски. 17 октября 2014 года он опубликовал видео с места поисков, в котором сообщил, что нашел заброшенную очень глубокую вертикальную шахту. Пещера словно растворилась в ландшафте.

Зрители в комментариях назвали Кенни обманщиком. Уязвленный мужчина решил вернуться и вновь попытаться найти пещеру в форме буквы "М". Больше его никто не видел. Мобильный телефон Кенни обнаружила поисково-спасательная группа рядом с заброшенной шахтой. Специалисты опустили камеры в ее глубь, но доказательств того, что там кто-то был, не оказалось.

Что странно – несмотря на весь свой опыт, Кенни не использовал GPS, компас и карты, когда отправлялся в свои походы.

Ларс Миттанк и прыжок в неизвестность

В конце июня 2014 года немецкий турист Ларс Миттанк отправился с друзьями в Болгарию. Компания молодых ребят выбрала для отдыха курорт “Золотые пески” и собиралась провести на его пляжах пару недель. Однажды вечером друзья отправились в местный бар, чтобы посмотреть футбольный матч. Ларс пришел в футболке немецкой команды “Вердер”. В какой-то момент между ним и другими посетителями бара, болевшими за иную команду, завязалась перепалка. Конфликт уладили, компания Ларса сидела в заведении до четырех утра, а потом ребята разделилась. Миттанк пошел в отель, а его друзья – перекусить в “Макдоналдс”. По дороге на парня напали и избили.

После у Миттанка три дня болело ухо. Отоларинголог увидел на осмотре разрыв барабанной перепонки и посоветовал парню повременить с вылетом домой. Ларс остался выздоравливать, а другие ребята улетели домой. Парень купил антибиотик Cefzil 500, который ему выписали.

Миттанк переехал в отель поближе к аэропорту. Внезапно он связался со своей матерью и попросил ее заморозить его кредитную карту. Парень сказал, что в отеле не чувствует себя в безопасности, его там наверняка прослушивают. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Ларс шагал взад-вперед в фойе, с опаской заглядывал в окна и прятался в лифте. Одним словом, его поведение стало странным.

8 июля Миттанк приехал в аэропорт, чтобы показаться врачу в медкабинете. Тот уверил парня, что тот может лететь домой. Ларс отпросился в туалет. Но по неизвестной причине он внезапно бросился из аэропорта с криком: “Я не хочу здесь умирать”. Камеры наблюдения зафиксировали, как парень на улице перепрыгнул через забор, а затем побежал в лес.

С тех пор его никто не видел.

Билет в один конец для Эндрю Госдена

Эндрю счастливо жил с мамой, папой и сестрой в английском Донкастере. Он был одаренным ребенком, на него возлагали большие надежды. Мальчик не подвергался травле, со сверстниками общался нормально. Отношения в семье были теплыми. Эндрю всегда просил родителей брать его с собой в поездки в Лондон, потому что обожал этот город.

Но 14 сентября 2007 года произошло нечто очень странное. Эндрю рано проснулся, поворчав немного, собрался в школу. Подросток вышел из дома, но на учебу не пошел. Вместо этого он снял 200 фунтов стерлингов в банкомате (почти все, что у него было) и купил билет на поезд в один конец из Донкастера в Лондон. В вагон Эндрю сел один. Больше подростка никто не видел.

Несмотря на то, что дела, в которых фигурируют дети, как правило, расследуются более активно, исчезновение Эндрю не получило такого внимания. Полицейские только 27 дней спустя проверили записи с камер наблюдения лондонского вокзала Кингс-Кросс, куда прибыл поезд из Донкастера. Так выяснилось: мальчик действительно приехал в Лондон. Но никто до сих пор не знает, что случилось с Эндрю после и зачем он вообще поехал в столицу.