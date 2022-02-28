Дом, который построили призраки

На сегодняшний день особняк Винчестеров, находящийся на Винчестер-Бульваре в Сан-Хосе, ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. И все дело в его истории и духах, которые до сих пор его населяют. Строительство дома началось еще в 1884 году и продолжалось вплоть до смерти Сары Винчестер, почти 38 лет. "Рамблер" расскажет об этом жутковатом семиэтажном особняке подробнее, о его легендах, духах и, главное, владельцах.

Фото: Ben Franske/wikimedia.org Ben Franske/wikimedia.org

Винчестеры

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Сара Локвуд Парди родилась в 1839 году, а заговорили о ней лишь в 1839 году, кога она вышла замуж за наследника компании по производству оружия Уильяма Уирта Винчестера. Отец Уильяма, Оливер Фишер, основал компанию Winchester Repeating Arms Company и изобрел винтовку, названную его фамилией.

Жизнь Сары и Уильяма поначалу была похожа на сказку. Спустя четыре года брака у пары родилась дочь Энни, однако уже через месяц она умерла. Причиной смерти девочки стала алиментарная дистрофия, которая вызывается нехваткой питательных элементов, поступающих в организм. После случившегося Сара и Уильям так и не решились завести детей. С этого события и началась череда неудач в семье Винчестеров. В 1880 году умер отец Уильяма Оливер, а спустя год не стало и самого Винчестера-младшего. В обоих случаях причиной стал туберкулез.

Родовое проклятье

Сара осталась совершенно одна. Долгое время она пыталась оправиться, обращаясь при этом к услугам экстрасенсов и магов. И однажды Сара познакомилась с медиумом из Бостона по имени Алан Кунс, который раскрыл подробности прошлого семьи Винчестер. Он рассказал, что на семействе лежало страшное проклятье. И все смерти, с которыми им пришлось столкнуться, — ни что иначе, как жестокая месть погибших от винтовки, созданной Оливером Фишером Винчестером. Медиум предложил вдове решение — отправиться в западную часть США и построить особняк для всех душ, которые когда-либо стали жертвами винтовки их семейства. Так, в 1884 году и началось масштабное строительство.

Строительство

Сара выкупила ранчо в долине Санта-Клара и наняла несколько десятков рабочих. При этом она не нанимала архитекторов и не делала никаких чертежей сама. Никто, кроме нее, не знал подробностей планировки загадочного дома. Согласно легенде, Сара Винчестер строила особняк таким образом, чтобы преследовавшие ее духи не могли найти ее и терялись в созданном лабиринте. Уже к 1906 году здание представляло собой огромный семиэтажный особняк со множеством потайных комнат и тайников.

Larry McElhiney/wikimedia.org