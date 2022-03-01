Беременная американка забеременела вторым ребенком

25-летняя американка Одалис Мартинес узнала на УЗИ, что ждет двоих детей, однако они не были близнецами. Оказалось, что один из детей был зачат спустя несколько дней после первого. Об этом пишет The Sun.

"Когда ты идешь на первое УЗИ, врачи проверяют также примерный день наступления беременности, и именно тогда врач сообщила мне, что дети были зачаты с разницей в пять дней",

Это редкое явление называется суперфетацией. Зачастую родители даже не догадываются, что их дети не являются однояйцевыми или разнояйцевыми близнецами, а были зачаты в разное время. Лило и Имельда родились в августе прошлого года. Несмотря на то, что они не являются близнецами, девочки очень похожи.