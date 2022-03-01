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3 часа назад

Как выглядит самая большая медуза в мире

Мария Иглина

В водах Желтого моря обитает одна из самых больших медуз в мире — Номуру. Диаметр ее тела составляет около двух метров, а вес достигает 200 килограммов. Щупальца этой медузы производят сильнейший яд, противоядия от которого еще не существует. "Рамблер" расскажет об этом создании подробнее.

Как выглядит самая большая медуза в мире
Фото: Kip Evans/wikimedia.orgKip Evans/wikimedia.org

Ежегодно от яда этого вида медуз страдают сотни тысяч жителей Китая, Кореи и Японии. Как только их щупальца касаются кожи, люди испытывают сильную боль. Затем возникают покраснения и отек, а в некоторых случаях возможно долгое пребывание в состоянии шока и даже смерть.

Ученые выяснили, что клетки щупалец медузы производят смесь из более 200 ядовитых веществ, и, как минимум, 13 из которых считаются опасными для жизни. Самым сильным оказался NnLF, который разрушал клетки организмов и приводил к слипанию кровяных клеток.

Стоит отметить, что к смерти людей приводит не только этот яд, но и многие другие химические соединения. Они, в свою очередь, работают сообща и каждый по-своему воздействует на разные группы органов. Количество ядов значительно усложняет разработку противоядия от укусов такого огромного существа, однако исследования в этом направлении продолжают вестись.

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