Как выглядит самая большая медуза в мире

В водах Желтого моря обитает одна из самых больших медуз в мире — Номуру. Диаметр ее тела составляет около двух метров, а вес достигает 200 килограммов. Щупальца этой медузы производят сильнейший яд, противоядия от которого еще не существует. "Рамблер" расскажет об этом создании подробнее.

Фото: Kip Evans/wikimedia.org Kip Evans/wikimedia.org

Ежегодно от яда этого вида медуз страдают сотни тысяч жителей Китая, Кореи и Японии. Как только их щупальца касаются кожи, люди испытывают сильную боль. Затем возникают покраснения и отек, а в некоторых случаях возможно долгое пребывание в состоянии шока и даже смерть.

Ученые выяснили, что клетки щупалец медузы производят смесь из более 200 ядовитых веществ, и, как минимум, 13 из которых считаются опасными для жизни. Самым сильным оказался NnLF, который разрушал клетки организмов и приводил к слипанию кровяных клеток.