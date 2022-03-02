Как связаны светофоры и Элвис Пресли

В немецком городке Фридберг регулировать движение пешеходов помогает сам король рок-н-ролла. Кто и зачем установил необычные светофоры с Элвисом Пресли – читайте в материале “Рамблера”.

Фото: @axel.hirtzbruch @axel.hirtzbruch

На самом деле, идея использовать вместо привычного сигнала светофора схематичный рисунок появилась в Германии еще в прошлом веке. Ампельманнхен – человечек, придуманный психологом Карлом Пеглау, наводнил перекрестки и улицы Восточного Берлина в 60-е. Он представлял собой довольно крупную фигуру человечка в шляпе, которая привлекала внимание участников движения. Была также Ампельфрау – женский вариант светофорного человека. Их называли “детьми Берлина”.

Когда Берлинская стена пала, город решили привести к единообразному виду, заменить устаревшую инфраструктуру, к которой светофоры тоже относились. Человечки стали исчезать с улиц города. Но Карлу Пеглау, их создателю, вместе с дизайнером Маркусом Хекхаузеном удалось вернуть “детей Берлина” на место.

А в 2018 году на площади имени Элвиса Пресли в Фридберге появились уникальные светофоры с изображением короля рок-н-ролла в память о знаменитом американском певце. Когда пешеходы могут двигаться дальше, появляется фигурка зеленого цвета, которая качает бедрами и повторяет коронное движение Пресли.

@tourismusregion.wetterau

Установить светофоры решили с целью сделать город более привлекательным для туристов. Местные жители в целом поддержали идею.