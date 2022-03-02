Пугающие методы лечения из прошлого

Отрицать, что с течением времени медицина сделала огромный шаг вперед, бессмысленно. Но как лечились до этого? Какие лекарства и процедуры были такими же смертельно опасными, как и сами болезни? Сегодня “Рамблер” расскажет об этом.

Фото: Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"

До изобретения книгопечатания знания о недугах и их лечении передавались чаще всего из уст в уста или в виде рукописных заметок. Так в Древнем Риме писатель-эрудит Плиний Старший рекомендовал лечить бешенство, прикрывая место укуса животного сырой телятиной. Также пациент был обязан есть только лайм и свиной жир, запивая их смесью вина и вареного барсучьего помета.

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Не менее экзотическим способом римляне отбеливали зубы – с помощью мочи. Урина содержит соли аммиака, в антибактериальный и отбеливающий эффект которого люди верили.

Не обошлось и без аффирмаций. Чтобы вылечить малярию, врачи третьего века советовали пациенту несколько раз написать “Абракадабра” на листе бумаги, но на одну букву меньше в каждой строке. Листок следовало носить на шее в течение девяти дней, прежде чем бросить в ручей, текущий на восток.

Кельты считали, что нет лучшего средства от ран, чем слюна собаки. В ней действительно содержится фермент, который разрушает клеточные стенки вредных бактерий.

Ртуть использовали для лечения сифилиса, запоров и гриппа на протяжении веков. Даже когда врачи узнали, что баловаться ей нельзя, потому что это чревато отравлением и смертью, то просто снизили дозировки.

Кажется, что с началом эры книгопечатания спектр странных методов лечения разных болезней только расширился.

Джон Уэсли был британским евангелистом в конце 1740-х годов. Он написал книгу “Примитивная физика или простые и естественные методы лечения большинства болезней”. Действительно схемы лечения, предложенные автором, не отличались замысловатостью. Так при астме Уэсли советовал пациентам в течение двух недель есть только вареную морковь. А при учащенном сердцебиении пациенту следовало выпить холодной воды и приложить к груди тряпку, смоченную в уксусе.

У тех, кто страдал от носовых кровотечений, был выбор: например, подержать под носом раскаленную кочергу или тряпку, пропитанную тем же уксусом. А самым смелым предлагалось пускать кровь.

В начале 20 века для лечения сифилиса применялась терапия малярией. Больных специально заражали. А последующая лихорадка убивала чувствительные к температуре бактерии сифилиса. Согласно статистике, треть пациентов умирала от малярии, но те, кто выжил, быстро шли на поправку.

Книга доктора Томаса Джефферсона Риттера о проверенных средствах лечения от матерей Соединенных Штатов и Канады была опубликована в 1910 году. В ней, например, для смягчения кожи обветренных рук предлагалось поместить в тканевый мешочек сметану и закопать его ночь в землю. На следующий день “лекарственное средство” было готово к применению.

При стригущем лишае "матери Риттера" предлагали смешать порох и уксус в пасту, а затем нанести на зараженный участок.

Хлороформ, по мнению авторов книги, был замечательным средством от астмы. А прием яда стрихнина с чайной ложкой воды – от головной боли.

Когда-то радий считался лекарством от артрита, импотенции и старения. Его также включали в состав энергетических напитков.

В 20 веке появился очень страшный и настолько же популярный метод лечения психически больных. Уолтер Фримен разработал технику “префронтальной лоботомии”, целью которой было разорвать связь между лобными долями и таламусом. Он считал, что эти части мозга ответственны за эмоции человека, а их разъединение делало пациента спокойнее. Первый эксперимент Фримена в 1936 году увенчался успехом, хотя многие более поздние заканчивались гибелью пациентов. Уровень смертности, связанный с этой процедурой, составлял около 15%, а выжившие часто не выходили из вегетативного постоперационного состояния.