Потеряла в пожаре, нашла на вечеринке: история Луз Куэвас

Страшно представить чувства родителя, который потерял своего ребенка. Луз Куэвас пришлось это пережить дважды. Но время и счастливый случай расставили все точки в данной истории. Как именно – читайте в материале “Рамблера”.

Луз родила Веру в 1997 году. Когда девушка брала долгожданную дочку на руки, казалось, что она светится от счастья. Все близкие семейства Куэвас собрались в их доме 15 декабря, чтобы отпраздновать появление на свет нового члена семьи. Но в разгар вечеринки начался пожар. Луз накануне уложила малышку спать на втором этаже. Дом быстро наполнился черным дымом. Молодая мать в панике бросилась наверх и чуть не погибла, пытаясь отыскать новорожденную дочь. Но ее попытки оказались тщетны. Луз вытащили из дома, где женщину ждали ее старшие дети и муж.

Видео дня

Среди обгоревших обломков дома полицейские и пожарные не нашли останков малышки. В отчете о происшествии эксперты заявили, что возгорание произошло из-за неисправного обогревателя, а ребенок десяти дней от роду мог сгореть полностью. Луз с подозрением отнеслась к заключению. Ведь тот злополучный обогреватель имел защитный механизм. Тем не менее, безутешной Луз вместо свидетельства о рождении дочери дали справку о ее гибели.

Сердце матери отказывалось принять утрату. Однако жизнь продолжалась. И Луз пришлось отодвинуть горе на второй план, ведь она все еще оставалась женой и мамой старших детей.

Шесть лет спустя, в январе 2004 года, Луз Куэвас пришла на вечеринку по случаю дня рождения ребенка ее знакомых. Там женщина обратила внимание на девочку, которая была очень похожа на старших детей и ее саму. Что-то подтолкнуло Луз пойти на хитрость: она сказала Алии (таким именем она представилась), что у нее застряла жевательная резинка в волосах и вызвалась помочь вытащить ее. Алия охотно согласилась. Луз, убалтывая девочку, взяла у нее несколько волос.

Луз Куэвас навела справки о семье Алии. Она узнала, что мать девочки зовут Каролин Корреа. Это имя ей показалось знакомым. Луз вспомнила, что девушка с таким именем была у нее в гостях тем роковым декабрьским вечером – приходила в компании двоюродного брата мужа. Если быть точными, то в дом семейства Куэвас она заглядывала дважды. Во второй раз Каролин вошла всего на несколько минут под предлогом того, что оставила на втором этаже свою сумочку. После ухода девушки начался пожар.

Луз была в отчаянии и сходила с ума от подозрений. Она отправила собранные волосы на ДНК-экспертизу. Сердце матери не ошиблось: выяснилось, что Алия на самом деле была ее пропавшей без вести дочерью. Имея на руках результаты ДНК-экспертизы, Луз выдвинула обвинение против Каролин. Та пустилась в бега. Позже ее арестовали.

Пока шел суд, Алия жила в приюте, но затем ее вернули биологической матери. Имя девочке менять не стали.