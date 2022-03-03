Какой секрет хранит Пизанская башня

На Пьяцца деи Мираколи (или Площади Чудес) в итальянской Пизе находится одно из самых узнаваемых в мире строений – башня из белого мрамора, которая сохраняет неестественный наклон более восьмисот лет. Почему такое возможно и как попасть внутрь Пизанской башни, расскажет “Рамблер”.

Когда фундамент будущей колокольни был уже заложен, а само строение возведено до третьего уровня (всего их восемь), башня накренилась. Архитектор допустил ошибку: он не учел, что почва на месте постройки была илистой. Вместо того, чтобы разрушить постройку, ее решили сохранить. Укрепили грунт, скорректировали центр тяжести в верхних уровнях. В общей сложности строительство длилось 177 лет. Вершину 58-метровой башни украсили семь колоколов, причем самый тяжелый из них весил более трех тонн. В 19 веке башню реконструировали.

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Несмотря на кажущуюся хрупкость баланса башня вполне безопасна для посетителей. Поэтому за небольшую плату их пускают внутрь. Однако прежде чем вы войдете, вам предложат оставить рюкзаки, сумки и прочие аксессуары в камере хранения из соображений безопасности.

Многих шокирует, что Пизанская башня абсолютно полая. И хотя фасад ее выглядит роскошно, внутри стены пусты. Башня состоит из двух цилиндров. Между ними спиралью поднимается лестница из 294 ступеней. Диаметр внешнего цилиндра 15 метров, внутреннего – 4,5. Естественный свет освещает полое, похожее на туннель пространство на расстоянии примерно 50 метров.

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Огромный цилиндр свисает с вершины башни, прикрепленный тросом на высоте четырех метров над головами туристов. Он похож на гигантский маятник, которому не суждено прийти в движение. От того туристам кажется, что течение времени прекращается, пока они находятся внутри.

Долгое время было не совсем ясно, кто создал Пизанскую башню. На разных этапах истории упоминались четыре человека: Бонанно Пизано, Герардо дин Герардо (участвовал в первой фазе строительства), Джованни ди Симоне (во второй) и Томмазо Пизано (в последней, третьей).