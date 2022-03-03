10 самых странных статей в русскоязычной «Википедии»

Twitter-аккаунт «Русской Википедии» сообщает, что Роскомнадзор пригрозил порталу блокировкой из-за статьи о «российской спецоперации на Украине». Об этом пишет Lenta.ru. На странице портала она называется «вторжением». Рассказываем про самые интересные статьи, которые стоит прочесть, пока «Википедию» не заблокировали.
«Метод, которым измеряется изменение в кровоснабжении полового члена. Метод используется при расследовании сексуальных преступлений, когда подозреваемому демонстрируют изображения, видео- и аудиозаписи, чтобы определить степень его сексуального возбуждения в ответ на соответствующие образы».
«Белору́сский ара́бский алфави́т возник в XVI веке как средство записи белорусского языка с помощью арабской письменности. Он состоит из двадцати восьми графем, с некоторыми отличиями от обычного арабского алфавита».
«Эффект „буба—кики“ — соответствие, которое человеческий разум устанавливает между звуковой оболочкой слова и геометрической формой объекта. Пример синестезии звука и формы».
«Смерть от вентиля́тора — распространённое в Южной Корее поверье, согласно которому включенный на ночь в закрытой комнате вентилятор может привести к летальному исходу».
«Теория общего происхождения японцев и евреев (яп. 日 同祖論 Нитию До:сорон) — это маргинальная теория, появившаяся в xvii веке в качестве гипотезы, которая соотносила японский народ с основной частью десяти потерянных колен Израиля».
«Экватор белых сосисок (нем. Weißwurstäquator) — шутливое наименование предположительной культурной границы между Старой Баварией и остальной Германией. Определяется как зона распространения мюнхенских белых сосисок, которые считаются отличительным признаком баварской культуры».
«Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху (маори Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu или, более кратко,Тауматафакатангихангакоауауотаматеапокаифенуакитанатаху) — холм высотой 305 метров, находящийся в Новой Зеландии, в регионе Хокс-Бей (Северный остров). Это название часто сокращается местными жителями до Таумата (маори taumata) для удобства в общении».
«Кошачье фортепиано (нем. Katzenklavier) — вымышленный музыкальный инструмент, разновидность фортепиано, в котором вместо струн использованы живые коты, чьи хвосты протянуты под клавишами так, что при нажатии они кричат от боли (каждый в своей тональности)».
«„Геостационарный банан над Техасом“ — утопический арт-проект канадского художника Сесара Саэса, согласно которому в августе 2008 года в небо над Техасом планировалось запустить полужёсткий дирижабль в форме банана, наполненный гелием».
«Необычные статьи — статьи, которые участники Википедии считают особо примечательными и на первый взгляд не вписывающимися в формат энциклопедии».