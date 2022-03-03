10 самых странных статей в русскоязычной «Википедии»

Twitter-аккаунт «Русской Википедии» сообщает, что Роскомнадзор пригрозил порталу блокировкой из-за статьи о «российской спецоперации на Украине». Об этом пишет Lenta.ru. На странице портала она называется «вторжением». Рассказываем про самые интересные статьи, которые стоит прочесть, пока «Википедию» не заблокировали.

1. Плетизмография полового члена

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«Метод, которым измеряется изменение в кровоснабжении полового члена. Метод используется при расследовании сексуальных преступлений, когда подозреваемому демонстрируют изображения, видео- и аудиозаписи, чтобы определить степень его сексуального возбуждения в ответ на соответствующие образы».

2. Белорусский арабский алфавит

«Белору́сский ара́бский алфави́т возник в XVI веке как средство записи белорусского языка с помощью арабской письменности. Он состоит из двадцати восьми графем, с некоторыми отличиями от обычного арабского алфавита».

3. Эффект «буба — кики»

«Эффект „буба—кики“ — соответствие, которое человеческий разум устанавливает между звуковой оболочкой слова и геометрической формой объекта. Пример синестезии звука и формы».

4. Смерть от вентилятора

«Смерть от вентиля́тора — распространённое в Южной Корее поверье, согласно которому включенный на ночь в закрытой комнате вентилятор может привести к летальному исходу».

5. Теория общего происхождения японцев и евреев

«Теория общего происхождения японцев и евреев (яп. 日 同祖論 Нитию До:сорон) — это маргинальная теория, появившаяся в xvii веке в качестве гипотезы, которая соотносила японский народ с основной частью десяти потерянных колен Израиля».

6. Экватор белых сосисок

«Экватор белых сосисок (нем. Weißwurstäquator) — шутливое наименование предположительной культурной границы между Старой Баварией и остальной Германией. Определяется как зона распространения мюнхенских белых сосисок, которые считаются отличительным признаком баварской культуры».

7.Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху

«Тау­ма­та­фа­ка­тан­ги­хан­га­ко­ау­ау­ота­ма­теа­ту­ри­пу­ка­ка­пи­ки­ма­ун­га­хо­ро­ну­ку­по­каи­фе­ну­аки­та­на­та­ху (маори Tau­ma­ta­wha­ka­tan­gi­han­ga­ko­au­au­ota­ma­tea­tu­ri­pu­ka­ka­pi­ki­ma­un­ga­ho­ro­nu­ku­po­ka­iwhe­nu­aki­ta­na­ta­hu или, более кратко,Тау­ма­та­фа­ка­тан­ги­хан­га­ко­ау­ау­ота­ма­теа­по­каи­фе­ну­аки­та­на­та­ху) — холм высотой 305 метров, находящийся в Новой Зеландии, в регионе Хокс-Бей (Северный остров). Это название часто сокращается местными жителями до Таумата (маори taumata) для удобства в общении».

8. Кошачье фортепиано

«Кошачье фортепиано (нем. Katzenklavier) — вымышленный музыкальный инструмент, разновидность фортепиано, в котором вместо струн использованы живые коты, чьи хвосты протянуты под клавишами так, что при нажатии они кричат от боли (каждый в своей тональности)».

9. Геостационарный банан над Техасом

«„Геостационарный банан над Техасом“ — утопический арт-проект канадского художника Сесара Саэса, согласно которому в августе 2008 года в небо над Техасом планировалось запустить полужёсткий дирижабль в форме банана, наполненный гелием».

10. Необычные статьи