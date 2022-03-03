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59 минут назад

Рыбак поймал редчайшего синего омара

Мария Иглина

Житель Великобритании Морган Бизек поймал редчайшего синего омара, сфотографировал его и выпустил. Об этом сообщает "Би-би-си".

Рыбак поймал редчайшего синего омара
Фото: Morgan BizecMorgan Bizec

Когда рыбак Морган Бизек проверял ловушки для омаров, расставленные у берегов острова Джерси в проливе Ла-Манш, он и обнаружил синего омара:

"Он был в одной из 400 ловушек. У нас по 25 ловушек на леске, и он был в одной из них".

Эксперт кафедры зоологии Оксфордского университета заявил, что шанс поймать омара с синим окрасом панциря составляет, примерно, один на два миллиона.

И несмотря на то, что размеры ракообразного были в пределах разрешенной законом по вылову норме, мужчина выпустил его обратно в воду ради сохранения вида.

Известно, что омары синего цвета появляются в результате генетической мутации. У таких особей в чрезмерных количествах вырабатывается ответственный за синюю окраску протеин.

Ранее австралиец сфотографировал загадочное существо.

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