Рыбак поймал редчайшего синего омара

Житель Великобритании Морган Бизек поймал редчайшего синего омара, сфотографировал его и выпустил. Об этом сообщает "Би-би-си".
Когда рыбак Морган Бизек проверял ловушки для омаров, расставленные у берегов острова Джерси в проливе Ла-Манш, он и обнаружил синего омара:
"Он был в одной из 400 ловушек. У нас по 25 ловушек на леске, и он был в одной из них".
Эксперт кафедры зоологии Оксфордского университета заявил, что шанс поймать омара с синим окрасом панциря составляет, примерно, один на два миллиона.
И несмотря на то, что размеры ракообразного были в пределах разрешенной законом по вылову норме, мужчина выпустил его обратно в воду ради сохранения вида.
Известно, что омары синего цвета появляются в результате генетической мутации. У таких особей в чрезмерных количествах вырабатывается ответственный за синюю окраску протеин.