Как сложилась судьба чернокожего малыша со знаменитого фото

Эта фотография облетела весь интернет, вызывая слезы жалости у миллионов людей. Действительно, у многих сжимается сердца от одного только вида маленького, истощавшего человечка. Но что же с ним произошло дальше?

Фото: Клео.ру Клео.ру

На этой знаменитой фотографии – волонтер Аня Ринггрен Ловен. Она во время путешествия по Нигерии вдруг наткнулась на 2-летнего мальчишку, который бродил по улицам в поисках еды и воды. Судьба этого маленького человека складывалась очень печально – родители решили, что в ребенке живет злой дух, бросили его на произвол судьбы в надежде, что тот погибнет. Целый год ребенок жил на улице, ел со свалок, мучился от паразитов и, скорее всего, скоро погиб бы из-за отсутствия элементарных вещей, если бы его не встретила Аня.

Женщина отправила ребенка в больницу, чтобы проверить состояние его здоровья и вылечить. Она назвала малыша Хоуп (надежда), вложила немало средств в лечение, надеясь на положительный результат. Здоровье ребенка было очень плохим, он фактически умирал.

Когда Хоуп пошел на поправку, Аня определила его в приют, который организовала для бедных нигерийских детей еще в 2012 году. Ради этого приюта женщина с супругом продали все, что у них было. Их цель – чтобы бедные, брошенные, никому не нужные нигерийские дети получили кров, питание, лекарства и образование.

Клео.ру

Мальчика выходили благодаря заботе и вниманию волонтеров. Уже через полгода он стал обычным ребенком, начал улыбаться и смеяться, жить полноценной жизнью, в любви и нормальном уходе.

Ловен прикипела к ребенку всем сердцем, поэтому часто навещала его в приюте, показывая на фото, как он растет и развивается. У ребенка были большие проблемы со слухом, и поэтому его подкорректировали с помощью специального аппарата.

Клео.ру