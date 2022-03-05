Россияне рассказали реальные истории о несносных соседях

Скорее всего, каждый из нас когда-либо сталкивался с соседями. Хорошо, когда это было позитивное взаимодействие, но иногда соседи по лестничной клетке или по участку становятся настоящими врагами. Россияне рассказали в соцсетях о самых запоминающихся ситуациях с соседями.
"У меня соседка собаку уже 2 года запирает дома и уходит на работу. С 9 утра и до поздней ночи она скулит. Слышно аж на 10 этажей..."
Некоторые соседи будто живут по особенному расписанию:
"У меня сверху живёт отставной офицер. В 6 утра гимн, марширует, в 12 ночи гимн..."
"У моего соседа особое расписание:
1)в 5 ура громко идем в туалет;
2)в обед приступ астмы(что-то похожее) с душераздирающим криком;
3)К вечеру бухает;
4)К ночи его очень громко тошнит...";
" Молодая семья, ребенок год-полтора. И каждый божий день, примерно с 8ми вечера до часу(!) ночи три песни громко по кругу:
1. Малиновая Лада;
2. Семенович "Хочешь я буду";
3. Моргенштерн...".
У каких-то соседей проявляются уникальные странности:
"У меня была такая соседка, воск под двери выливала и потом вместе со мной помогала мне убирать причитая что за дураки это наделали...";
"У меня есть соседка, которая каждый раз открывает дверь , она живет на 1этаже , и говорит , тихо поднимайтесь. И постоянно вопросы, а кто вам в гости вчера приходил ? А что вам привозили? Бабе 40 лет... Однажды, я увидела на двери у нее записку, «я тебя с**а, убью , когда-нибудь». Не только нас достает видимо".
Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.