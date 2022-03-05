Россияне рассказали реальные истории о несносных соседях

"У меня есть соседка, которая каждый раз открывает дверь , она живет на 1этаже , и говорит , тихо поднимайтесь. И постоянно вопросы, а кто вам в гости вчера приходил ? А что вам привозили? Бабе 40 лет... Однажды, я увидела на двери у нее записку, «я тебя с**а, убью , когда-нибудь». Не только нас достает видимо".