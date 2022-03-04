В каких профессиях несправедливо высокая зарплата

Пользователь @Necessary-Bun задал на форуме Reddit вопрос: «Как вы думаете, за какую работу сильно переплачивают?». Обсуждение профессий, в которых несправедливо высокая зарплата, набрало 23 тысячи лайков и 13 тысяч комментариев. Вот что ответили люди.

Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

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Сиделка для собак

«В колледже я присматривал за маленькой собачкой в красивом причудливом доме. Я обычно спал в любое свободное время, так как учился в колледже, поэтому собака спала у меня на груди, а я спал на полу. Его хозяйка платила мне не менее $100 за 4-6 часов посиделок», — @Ri-chanRenne.

Блогер

«Многие люди говорят о блогерах. Но они не понимают, что большинство из них разорены, и это просто искусственный образ», — @KEGdagoat.

Футболист

«Вот как обстоят дела в моей стране. У лучшего футболиста денег столько — хоть жги. У лучшего хирурга недостаточно, чтобы прокормить семью в одиночку. Лучший учитель вынужден искать еду со скидкой», — @Iluminiele.

Руководство больниц и школ

«Директор больницы и фактически почти все высшее руководство больниц», «Они почти ничего не знают о медицине или об уходе за пациентами, указывают медицинским работникам с многолетним образованием и опытом, как выполнять их работу, и получают за это огромные деньги», — @usongm, @BigClemenza.

«Советы администрации школы. Учителя берут на себя всю тяжелую работу <...> Почему эти академические политики зарабатывают больше, чем те, кто учит наше будущее? Без учителей не было бы школы, но школа без органов управления работать вполне может», — @Ultragamershiko.

«Друг на час»

«Подруга моей матери (очень пожилая женщина) однажды заплатила мне $200, чтобы я просто провел с ней день в ее доме. Мне даже не пришлось убираться. Просто сиди и составь ей компанию. Мне стало как-то плохо, если честно. Давно ее не видел, и иногда мне интересно, как она себя чувствует», — @blue_nova4004.

Начальство в офисе

«Главные офисные начальники. Я работал в местах, где у меня было несколько начальников. Только один действительно понимал, что на самом деле делают люди, которые на него работают», — @Admiral_Fancypants.

Ученый по датам

«Ученый по данным [data scientist — прим. ред.] в больших технологических компаниях. Особенно там, где идет учет продукта и аналитики, а не фокус на машинном обучении. Не так технически требовательна, как разработка программного обеспечения, и не так требовательна к времени, как управление продуктом, но оплачивается на том же уровне. Легко получают $200-300 тыс. за 30 часов в неделю», — @avelak.

Папарацци

«Папарацци. Некоторым платят тысячи за то, что они беспокоят людей, которые живут обычной жизнью», —@capricorbz.

Ведущий новостей

«Ведущие новостей. Большинству платят за то, что они большую часть времени читают [с суфлера]», — @Affectionate_Rub9742.

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