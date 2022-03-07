Безденежье и смерть: почему на Руси нельзя было свистеть

Каждый знает поговорку «Не свисти – денег не будет». Со свистом связано много неприятных примет: беды, неприятности или даже смерть. Сейчас кажется, будто свист навсегда ушел из нашей жизни. "Рамблер" выяснил, почему на Руси к свисту относились с опаской.

Ветер

Для предков свист ассоциировался с ветром, а ветер приносил разрушения. Он сушил посевы, дома, сносил ставни и крыши. Поэтому имитация свиста довольно быстро стала осуждаемой.

Свист раздражает домового

Домовой не выносит свиста и может покинуть жилище, забрав с собой достаток и благосостояние хозяев. Более того, свист привлекает нечесть. Поэтому лучше воздержаться от вредной привычки, мало ли что.

Свист – признак бездельника

Свит – занятие бесполезное, поэтому часто ассоциируется сс бездельниками. Даже сейчас людей, которые сидят без дела иногда называют «свистунами», а легкомысленных женщин – «свистушками». Предполагается, что человеку, который занят, некогда свистеть.

Вне рамок приличия