Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
34 минуты назад

Безденежье и смерть: почему на Руси нельзя было свистеть

Даша Краснова

Каждый знает поговорку «Не свисти – денег не будет». Со свистом связано много неприятных примет: беды, неприятности или даже смерть. Сейчас кажется, будто свист навсегда ушел из нашей жизни. "Рамблер" выяснил, почему на Руси к свисту относились с опаской.

Безденежье и смерть: почему на Руси нельзя было свистеть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ветер

Для предков свист ассоциировался с ветром, а ветер приносил разрушения. Он сушил посевы, дома, сносил ставни и крыши. Поэтому имитация свиста довольно быстро стала осуждаемой.

Свист раздражает домового

Домовой не выносит свиста и может покинуть жилище, забрав с собой достаток и благосостояние хозяев. Более того, свист привлекает нечесть. Поэтому лучше воздержаться от вредной привычки, мало ли что.

Свист – признак бездельника

Свит – занятие бесполезное, поэтому часто ассоциируется сс бездельниками. Даже сейчас людей, которые сидят без дела иногда называют «свистунами», а легкомысленных женщин – «свистушками». Предполагается, что человеку, который занят, некогда свистеть.

Вне рамок приличия

В большинстве культур свист считается неподобающим и даже оскорбительным жестом. Как минимум он раздражает окружающих. Освистать человека – значит, выразить неуважение, неприятие увиденного. Обычно освистывают спортивные матчи или выступления политических деятелей.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители