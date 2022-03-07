Почему нельзя говорить "извиняюсь"

К сожалению, в разговорном языке есть несколько просторечных выражений, которые являются не только грамматически, но и семантически неверными. Об одном из них сегодня расскажет “Рамблер”.

Допустим, вам случайно наступили на ногу. “Извиняюсь”, – бросит неуклюжий пешеход и окажется неправ. Дело в том, что суффикс “сь” является возвратным. Мы используем его, говоря в первую очередь о себе – умываюсь, причесываюсь, любуюсь. Следовательно, ситуация с “извиняюсь” выходит абсурдной. Говоря кому-либо это слово, мы по сути просим прощения у самих себя.