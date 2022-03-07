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2 часа назад

Почему нельзя говорить "извиняюсь"

Мира Маркина

К сожалению, в разговорном языке есть несколько просторечных выражений, которые являются не только грамматически, но и семантически неверными. Об одном из них сегодня расскажет “Рамблер”.

Почему нельзя говорить "извиняюсь"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Допустим, вам случайно наступили на ногу. “Извиняюсь”, – бросит неуклюжий пешеход и окажется неправ. Дело в том, что суффикс “сь” является возвратным. Мы используем его, говоря в первую очередь о себе – умываюсь, причесываюсь, любуюсь. Следовательно, ситуация с “извиняюсь” выходит абсурдной. Говоря кому-либо это слово, мы по сути просим прощения у самих себя.

Чем можно заменить неверное выражение? Будет достаточно простого “извините” или более официального “прошу прощения”.

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