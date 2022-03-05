Вискаша: шиншилла с внешностью усталого кролика

Вискаша — это зверек, которого относят к грызунам среднего и большого размера. Ее забавный облик схож с внешностью кролика, только очень усталого и умудренного жизнью, а также вместе с тем напоминает кенгуру и шиншиллу. Несколько интересных фактов о вискаше - в материале "Рамблера".

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

Вискашу часто можно наблюдать в подолгу сидящей на одном месте с закрытыми глазами. Это оправданно местностью, в которой обитает этот зверек, ведь в высокогорье Анд спешить совершенно некуда.

У вискаши множество вибриссов - это усы, с помощью которых она постоянно "ощупывает" пространство, поэтому глаза ей зачастую открывать попросту незачем.

Днем она сидит, практически не шевелясь, но стоит солнцу зайти, ее активность повышается.

Строение мордочки вискаши такое, что кажется, будто ей одновременно скучно, грустно и хочется спать одновременно.

Впрочем, если надвигается опасность, то вискаша становится максимально сконцентрирована, начинает барабанить хвостом по земле и затем, если опасность уже неминуема, убегает прочь. Достаточно быстро, кстати, ведь вискаши способны развивать скорость до 40 километров в час!