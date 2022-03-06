Почему в «Последнем дне Помпеи» изображены одинаковые героини

Величественное полотно Карла Брюллова «Последний день Помпеи» поразило современников масштабом и сложной композицией. Среди множества персонажей внимательный зритель наверняка отметит четырех женщин, очень похожих друг на друга. Сходство неслучайно — у них была одна модель. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Wikimedia/Карл Брюллов Wikimedia/Карл Брюллов

Раскопки Помпеи и Геркуланума — двух античных городов, погибших в результате извержения Везувия — в то время были модной темой. Картины на этот сюжет написали Джон Мартин, Алессандро Санкуирико, Луиджи Россини и другие живописцы. Эта история захватила и Брюллова, который также посетил развалины Помпеи.

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Центральная точка картина — разбившаяся насмерть черноволосая женщина с ребенком. Такая же брюнетка изображена слева с кувшином на голове и застывшим ужасом на лице, в образе матери, обнимающей своих дочерей, а также женщины, которая вместе с мужем спасает своих детей. Натурщицей для всех четырех героинь стала возлюбленная, муза и покровительница художника Юлия Павловна Самойлова.

Wikimedia/Карл Брюллов

Знаменитая светская львица была дочерью генерала Павла Палена и Марии Скавронской, наследницы огромного состояния и последней представительницы фамилии, которая восходила к родственникам императрицы Екатерины I. Впрочем, в свете говорили о тайной связи Марии с ее отчимом графом Джулио Литта, а некоторые считали, что Юлия на самом деле является дочерью Джулио Литта. Тем более, что девушка и впрямь была похожа на итальянку.

В 1804 году Павел и Мария расстались, а маленькая дочь выросла в семье своей бабушки Екатерины Скавронской. В 1825 году молодая фрейлина Юлия Пален вышла замуж за графа Николая Самойлова.

Wikimedia/Карл Брюллов

На браке настаивала мать графа, он же был влюблен в другую девушку. Так что союз оказался несчастливым и уже в 1827 году они разошлись, причем Самойлов вернул жене приданое. Кстати, мать Юлии осудила развод дочери. К тому же в свете сплетничали о романах графини с Пьером Ла-Феронне, атташе Барантом и даже управляющим имениями Мишковским.

Юлия Павловна уехала в Милан, где быстро стала музой и покровительницей композиторов и художников. Там же она и познакомилась с Карлом Брюлловым. Они вместе путешествовали по Италии и побывали на раскопках Помпеи. Неудивительно, что живописец четыре раза запечатлел возлюбленную на грандиозном полотне.

Wikimedia/Карл Брюллов

Роман аристократки и художника не омрачился даже его женитьбой на дочери рижского бургомистра Эмилии Тимм. Впрочем, уже через месяц Брюллов потребовал развода. Эта история испортила ему репутацию, хотя ходили слухи, что подлинной причиной расставания стала связь Эмилии с близким родственником. Самойлова встала на сторону возлюбленного.

Время от времени Юлия возвращалась в Россию, где получила громадное наследство от бабушки, но после смерти мужа в 1842 году навсегда покинула Россию. Графиня раздражала императора Николая своим независимым нравом. Карл Брюллов уехал вместе с Юлией и жил на ее вилле в Ломбардии.

К.Брюллов. Портрет графини Самойловой, удаляющейся с бала у персидского посланника

Самойлова удочерила двух девочек, Джованину и Амалицию, которых можно увидеть на картине Карла Брюллова «Всадница». В 1845 году Юлия рассталась с Брюлловым, а в следующем году вышла замуж за красивого оперного певца. Несмотря на разрыв она навсегда вошла в историю живописи, подарив свое лицо жительницам древней Помпеи.