В каких странах сейчас живут потомки советских вождей

Ровно 55 лет назад, 6 марта 1967 года Светлана Аллилуева, дочь уже 14 лет как покойного к тому времени вождя народов Иосифа Сталина, переступила порог посольства США в столице Индии Дели и попросила политического убежища. Ее побег на Запад произвел тогда большое впечатление по обе стороны железного занавеса. Однако за последующие годы нравы смягчились. Сейчас никого не удивляет тот факт, что многие потомки руководителей советского государства — тех самых, которые десятилетиями проводили политику жесткой конфронтации с Западом, — спокойно проживают в странах, с которыми их знаменитые предки вели напряженную борьбу. «Лента.ру» поинтересовалась, где живут родственники Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и Горбачева.

Как известно, у основателя советского государства Владимира Ленина ни своих, ни приемных детей не было. Среди многочисленных отпрысков его родителей потомство оставил только младший брат вождя Дмитрий Ильич Ульянов. Его внучка Мария Викторовна Ульянова вместе с сыном Александром Игоревичем Ульяновым живут в Москве.

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Сын Александра Игоревича и праправнук брата Ленина Евгений Ульянов тоже живет в столице, работает в сфере компьютерных технологий. По опубликованной в соцсетях информации, он и его жена Нина — выпускники Московского института электроники и математики (МИЭМ). Как писал Starhit, у них двое детей.

Правнук отца народов Иосифа Сталина, потомок его старшего сына Якова кинорежиссер Виссарион Евгеньевич Джугашвили в последние годы работает в США. Как сообщал в 2017 году ТАСС, в Тбилиси живут его сыновья, старший — Иосиф Виссарионович (полный тезка Сталина) и младший — Василий Виссарионович. Первый, к слову, учился на дирижера в местной консерватории. Несмотря на сравнительно молодой возраст, уже успел подирижировать государственным симфоническим оркестром Грузии.

Младший брат Виссариона Евгеньевича Яков Евгеньевич Джугашвили живет в Москве, он художник. Иногда он дает комментарии журналистам по тем или иным вопросам, связанным с его знаменитым прадедом. Так, в 2019 году этот правнук Сталина назвал «моральными уродами» и «дегенератами» россиян, которые сочли репрессии нормальным явлением. Причем, по его словам, сделала людей такими «антисталинская и антисоветская ложь».

Осенью 2021 года ведущие СМИ облетела новость о том, что еще один правнук Сталина — Селим Бенсаад, живущий в Москве, стал фактически бездомным из-за конфликта с отцом, который поменял замки и перестал впускать его в квартиру. В 2019 году сообщалось, что «черные риелторы» угрожали правнуку Сталина расправой из-за той же квартиры, расположенной в центре столицы.

Мать Селима Бенсаада — дочь Якова Джугашвили Галина. Уже после смерти Сталина она познакомилась в Москве с гражданином Алжира Хосином Бенсаадом, в 1971 году у них родился сын Селим. Он тоже художник и с детства страдает глухотой.

Родная внучка Иосифа Сталина Крис Эванс (урожденная Ольга Питерс) — дочь Светланы Аллилуевой и ее пятого мужа Уильяма Питерса. Она родилась уже после бегства Светланы в США и в настоящее время проживает в Портленде, штат Орегон. Дочь Сталина Светлана Аллилуева умерла в ноябре 2011 года в американском доме престарелых. В 2012 году Крис Эванс рассказывала, что тяжело переживала эту утрату. К деду — Иосифу Сталину — она относится негативно. «Аллилуевы были уничтожены Сталиным. (...) Моя семья — это Джугашвили, русские с грузинскими корнями», — говорила Эванс в интервью.

В 2016 году интернет облетели ее фото в рваных колготках и с игрушечным автоматом в руках. Как выяснилось, внучка Сталина косплеила персонажа английского комикса Tank Girl («Танкистка»).

@nina.khrushcheva

Правнучка Никиты Хрущева Нина живет в США, она профессор кафедры международных отношений New School в Нью-Йорке. Интересно, что бывший лидер советского государства является не только биологическим прадедом Нины, но и ее приемным дедом. Дело в том, что Никита Сергеевич удочерил мать Нины Юлию, свою внучку, когда его сын Леонид погиб на фронте Великой Отечественной войны.

Нина Хрущева известна своей критической позицией по отношению к российским властям. Так, в марте 2014 года в интервью CNN американский политолог заявила, что в ситуации на Украине президент России Владимир Путин просчитался и «может подавиться» Крымом, «потому что он замахнулся на кусок, который ему не по зубам». Тогда же она дала прогноз, что экономические санкции сильно ударят по российской экономике и подорвут популярность Путина.

Потомков «дорого Леонида Ильича» довольно много, но большинство из них свое происхождение не афишируют и на публике не появляются. Самая известная из них сегодня — правнучка генсека Галина Филиппова. Ее назвали в честь бабушки, дочери Брежнева Галины, которая еще при жизни своего отца получила скандальную известность из-за своего эксцентричного и своенравного характера.

О Галине Филипповой известно, что в какой-то момент она осталась без жилья, злоупотребляла горячительными напитками и в конце концов оказалась в психиатрической лечебнице. Однако затем ее жизнь наладилась: из больницы ее выписали, и меценаты подарили ей квартиру в подмосковном Звенигороде. В последние годы правнучка Брежнева стала медийной персоной и дает интервью, в которых рассказывает, какими запомнила своих знаменитых предков.

Единственная дочь первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Ирина Вирганская переехала в Германию более десяти лет назад. Позже туда же перебралась старшая внучка последнего генсека СССР Ксения, которая носит его фамилию. В Германии, как сообщается, пошла в первый класс ее дочка Саша, правнучка Горбачева.

Уже несколько лет вместе с мужем живет в Германии и младшая внучка Горбачева Анастасия Вирганская. У пары родился сын Никита, правнук экс-президента СССР. Сообщалось, что внучка Горбачева планирует остаться в ФРГ и надеется получить европейское гражданство.