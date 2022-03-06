Какую одежду называли затрапезной в царской России

Смысл этого слова нам интуитивно понятен. Затрапезной называют будничную, дешевую и основательно заношенную одежду. А затрапезный вид — то есть неказистый, неопрятный — не имеет отношения к трапезе, а напоминает о купеческой династии. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова» Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова»

Затрапезновы были зажиточными ярославскими купцами. В 1722 году они основали крупную текстильную мануфактуру. Из сукна Затрапезновых обычно шили полотенца, салфетки, скатерти, наволочки, халаты и дешевую одежду для небогатых горожан — платки, рубашки, шаровары, сарафаны из грубой льняной ткани в синюю полоску. В ткани от Затрапезновых обычно ходили рабочие, мелкие чиновники, бедные мещане и крестьяне. Со временем и появилось выражение «затрапезная одежда», определявшая невысокий статус своего носителя в сословном обществе. А позже в русский язык вошел и оборот «затрапезный вид».

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При Иване Максимовиче Затрапезнове семейное дело достигло наивысшего расцвета. Он оставил сыну и четырем дочерям огромное состояние, однако его сыну Алексею пришлось немало постараться, чтобы сохранить достояние семьи.

Он потерял отца, когда был еще ребенком, а его мать была душевнобольной пьяницей, которая конфликтовала со своими зятьями, выделяя лишь мужа четвертой дочери Евы Даниила Земского. Тот же решил воспользоваться расположением тещи и фактически захватить все имущество семьи. О мальчике он не заботился, намеренно приучая его к праздности, дурным привычкам и распущенности. Лишь старший зять Затрапезновых майор Лакостов старался дать Алексею приличное образование и постоянно конфликтовал с Земским.

Несмотря на сложное детство и скудное образование Алексей Затрапезнов даже смог получить чин статского советника и приветствовал императрицу Екатерину во время ее путешествия по Волге. Он принимал ее в своем особняке. Императрица посетила и его мануфактуру.