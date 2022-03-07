Что было первым — курица или яйцо: мнение ученых

Многих мучает вопрос, что же появилось первым — курица или яйцо? А британские ученые уже давно нашли ответ на него. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Ученые провели исследование вещества овоклединина. Этот вид белка образует яичную скорлупу и он вырабатывает исключительно в организме несушки. То есть сам процесс начинается и завершается в яичниках взрослой курицы.

На фоне этого британские ученые сделали вывод, что первым на Земле появилось вовсе не яйцо, а курица. Хотя ранее многие специалисты утверждали совершенно обратное. И свою позицию они объясняли тем, что яйцеклетка существовала еще до появления пернатых.

Над этим вопросом в своем время размышлял и Аристотель. Он считал, что птица и яйцо появились одновременно. По его словам, яйцо не могло быть первым, чтобы дать начало птицам, поскольку оно должно быть снесено ею, и не может быть первой птица, так как сама появилась из яйца — значит, они появились одновременно.