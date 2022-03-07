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4 часа назад

Ученые отследили процесс формирования воспоминаний

Lenta.ruLenta.ru

Исследователи из Университета Южной Калифорнии в США смогли проследить процесс формирования воспоминаний у рыб-зебр. Результаты работы описаны в научном журнале Quanta.

Ученые отследили процесс формирования воспоминаний
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые использовали в лабораторных целях генетически модифицированных рыб-зебр, которых выбрали, так как они прозрачны в состоянии мальков и их легко изучать. С помощью светового воздействия команда смогла проследить мозговую активность рыб, а затем изучить процесс формирования памяти в мозгу подопытных.

Согласно полученным результатам, тип воспоминаний влияет на то, насколько долго мозг его будет хранить — более страшные откладываются в памяти дольше. Исследователи считают, что полученные результаты позволяют лучше понять, почему травматичные моменты жизни сложнее проработать.

В феврале ученые из Гарварда и Университета Эмори разработали первую полностью автономную биогибридную рыбу-робота, которая состояла из клеток сердечной мышцы человека, бумаги и гидрогеля.

Истории,Гарвардский университет,
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