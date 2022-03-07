Ученые отследили процесс формирования воспоминаний

Исследователи из Университета Южной Калифорнии в США смогли проследить процесс формирования воспоминаний у рыб-зебр. Результаты работы описаны в научном журнале Quanta.

Ученые использовали в лабораторных целях генетически модифицированных рыб-зебр, которых выбрали, так как они прозрачны в состоянии мальков и их легко изучать. С помощью светового воздействия команда смогла проследить мозговую активность рыб, а затем изучить процесс формирования памяти в мозгу подопытных.

Согласно полученным результатам, тип воспоминаний влияет на то, насколько долго мозг его будет хранить — более страшные откладываются в памяти дольше. Исследователи считают, что полученные результаты позволяют лучше понять, почему травматичные моменты жизни сложнее проработать.